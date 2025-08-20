Anh: Đình chỉ công tác nữ tiếp viên hàng không say rượu

TPO - Một tiếp viên Hàng không của hãng Virgin Atlantic vừa bị đình chỉ công tác sau khi đến làm việc trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá 4 lần giới hạn cho phép đối với ngành hàng không.

Theo thông tin từ tòa án, tiếp viên Kathryn Scott (44 tuổi) bị đưa khỏi máy bay tại sân bay London Heathrow, ngay trước giờ khởi hành ngày 12/6.

Trước đó, Scott được cho là đã gây tai nạn khi điều khiển xe Hyundai tại một vòng xuyến trên đường đi làm, sau đó bỏ lại phương tiện. Một người dân đã chở cô đến sân bay sau vụ việc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của Scott là 91 mg/100 ml, cao gấp hơn 4 lần giới hạn 20 mg áp dụng trong ngành hàng không Anh.

Tại phiên điều trần ở Tòa sơ thẩm Uxbridge, Scott phủ nhận cáo buộc, cho rằng mình chỉ uống hai ly rượu vang vào tối hôm trước và đổ lỗi vụ tai nạn cho lỗi hệ thống lái xe. Cô cũng viện dẫn bệnh gan khiến khả năng đào thải rượu kém. Tuy nhiên, phía công tố khẳng định việc Scott say xỉn khi đi làm đã đặt hành khách và đồng nghiệp vào nguy cơ mất an toàn.

Tòa án cho phép Scott tại ngoại và ấn định ngày 11/12 để mở phiên tòa xét xử. Nếu bị kết tội, cô có thể đối diện án phạt tiền và lệnh cấm vĩnh viễn làm việc trong lĩnh vực hàng không.

Ngày 11/12 Tòa án mở phiên tòa xét xử trường hợp của Scott.

Trường hợp của Scott gợi nhớ đến vụ việc hồi tháng 11/2024, khi hai tiếp viên của Delta Airlines bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn trước chuyến bay từ sân bay Amsterdam đến New York. Một người có mức cồn vượt gấp 7 lần quy định và bị phạt 1.900 euro, trong khi người còn lại bị phạt 275 euro.

Theo quy định, giới hạn nồng độ cồn trong máu đối với nhân viên hàng không tại Anh là 20 mg/100 ml, thấp hơn nhiều so với mức 80 mg dành cho người lái xe thông thường. Các hãng hàng không cũng áp dụng chính sách không dung thứ đối với mọi vi phạm, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn bay và củng cố niềm tin của hành khách.