Điệu nhảy "Thỏ và Rùa" gây sốt Douyin, netizen ngậm ngùi làm đèn giao thông

Tôn Huy - Ảnh, Clip: Douyin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trên Douyin, điệu nhảy "Thỏ và Rùa lại đua" của các diễn viên nhí tại cuộc thi múa Bắc Kinh gây sốt bởi loạt động tác thể lực khó. Netizen ngậm ngùi: Chỉ có thể làm đèn giao thông.

Trên Douyin, xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại tiết mục múa "Thỏ và Rùa lại đua" (Quy Thỏ hựu tái tẩu) của các diễn viên nhí tại Cuộc thi múa Bắc Kinh tháng 7/2025. Tiết mục gây chú ý bởi sự kết hợp giữa động tác nhảy múa và các thử thách thể lực cường độ cao như squat, burpee hay plank.

Bài múa hơn 5 phút gây sốt mạng xã hội. - Clip: @llsnbl.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc, tác phẩm đem đến một phiên bản mới mẻ khi biến cuộc đua của rùa và thỏ thành hành trình vượt giới hạn bản thân. Các bạn nhỏ hoàn thành xuất sắc từng động tác, lan tỏa năng lượng và tinh thần kiên trì.

Nhờ đó, tiết mục giành giải Nhất cuộc thi, đồng thời được nhiều người đánh giá là tác phẩm có nền tảng kỹ thuật cao. Đằng sau thành công này là công sức dàn dựng của đạo diễn - biên đạo Cao Lôi.

rua-va-tho-2.jpg
Cao Lôi - Đạo diễn bài múa "Thỏ và Rùa lại đua".
Hậu trường tập luyện của bài múa. - Clip: CaoLei.

Bình luận dưới clip, netizen Trung Quốc hài hước chia sẻ: "Điều duy nhất tôi làm được là động tác đèn giao thông". Nhiều người cũng đồng tình rằng đây không khác nào một bài thể dục toàn diện: "Nếu là tôi thì đã gục ngã khi chạy hết một vòng sân khấu".

Các động tác đòi hỏi kỹ thuật và sức khỏe tốt. - Clip: CaoLei.
tho-rua.jpg
Nhiều người chọn làm cây đèn giao thông vì động tác "nhẹ nhàng". - Ảnh: @128092982.

Khán giả cho rằng, thành công của tiết mục nằm ở chỗ các bạn nhỏ vừa thể hiện được sự khổ luyện bài bản, vừa đem đến tinh thần sáng tạo trẻ trung cho nghệ thuật múa. Điều đọng lại không chỉ là kỹ thuật dày công, mà còn là bầu không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng tỏa ra từ sân khấu.

rua-va-tho-4.jpg
Điệu nhảy của "thỏ" không chỉ dễ thương mà còn "thật trân" khiến nhiều người thích thú. - Ảnh: @130543511.
1465.jpg
Tôn Huy - Ảnh, Clip: Douyin
#bài múa thỏ và rùa #thỏ và rùa #douyin

