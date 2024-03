Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở Hà Nội và 11 tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 11 đến 15/3), Hà Nội và 11 tỉnh là Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Giang, Lào Cai, Ninh Bình, Gia Lai, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Dương, An Giang và Bạc Liêu đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

1. Ngày 15/3, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên đã công bố 9 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm 9 cán bộ nhận công tác tại các cơ quan khối Đảng.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên điều động, chỉ định ông Lơ Mô Tu (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông Hinh) tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, chỉ định ông Nay Y Blung (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Hòa) tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều động, chỉ định ông Ngô Đình Thiện (Bí thư Huyện ủy Tây Hòa) tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Phương Đông (Giám đốc Sở GTVT tỉnh) tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Hưng (Giám đốc Sở TT&TT tỉnh) giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và điều động, bổ nhiệm bà Đào Phạm Hoàng Quyên (Tổng Biên tập Báo Phú Yên) giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT tỉnh.

Bên cạnh đó, điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Bảy (Bí thư Huyện ủy Tuy An) giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh; bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Thành (Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy) giữ chức danh Thư ký Bí thư Tỉnh ủy và bổ nhiệm ông Võ Trần Quang (Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước và tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy) giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng công bố 6 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm 6 cán bộ nhận công tác tại các cơ quan khối Nhà nước. Cụ thể, bà Võ Thị Minh Duyên (Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Phú Yên) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh; ông Võ Ngọc Châu (Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và ông Nguyễn Đình An (Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hải Triều (Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh; ông Phạm Ngọc Hùng (Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở TN&MT tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh; ông Lê Văn Bé (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh.

2. Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn cho ông Lý Minh Thái, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Sở Y tế tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Trước đó vào ngày 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định số 1168 ngày 27/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động cán bộ; Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến công bố quyết định số 135 ngày 3/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Duy Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 12/3/2024, thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành.

3. Chiều 14/3, tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Đồng Đăng- Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn.

Đại diện Sở Nội vụ Lạng Sơn công bố Quyết định số 466- QĐ/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn điều động ông Vũ Quang Khánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác tại Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn và giữ chức vụ Phó trưởng ban kể từ ngày 15/3/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó vào sáng 11/3, tỉnh Lạng Sơn công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp...

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn công bố Quyết định số 468/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ nhiệm ông Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 11/3/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng có quyết định số 469/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Sái Văn Đông, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn.

Ông Sái Văn Đông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn thay ông Nguyễn Thanh Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn điều động, bổ nhiệm (số 1623QĐ- TU) giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn kể từ ngày 11/3, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cũng vào ngày 11/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị để công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Côi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, và bà Lê Bích Thủy, Trưởng phòng Tài chính Đảng- Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn. Các quyết định bổ nhiệm trên có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

4. Chiều 14/3, tại huyện Bắc Mê (Hà Giang), Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, bà Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thôi tham gia thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thôi tham gia giữ chức Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh để chỉ định tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó vào sáng 12/3, UBND tỉnh Hà Giang công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Giang, tại buổi công bố, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Cao Cường công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm ông Vũ Lương Thạch, Trưởng Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng, giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh; điều động, bổ nhiệm ông Trần Đức Nghĩa, Trưởng Phòng Kinh tế - tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

5. Ngày 13/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động bà Nguyễn Tố Quyên (sinh năm 1975), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

6. Sáng 12/3, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, luân chuyển cán bộ. Đợt điều động, luân chuyển lần này có 12 cán bộ, cụ thể:

Ông Nguyễn Văn Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2021-2026, để tiếp nhận về Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Trịnh Văn Thế, thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND huyện Mường Lát bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Huy Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, để tiếp nhận, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND huyện Quảng Xương bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Hồng Phong, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, ứng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Phạm Thành Chung, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Nông Cống bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đăng Trường, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Yên Định, ứng cử để HĐND huyện Yên Định bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND huyện Yên Định, ứng cử để HĐND huyện Yên Định bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hà Văn Thiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Mường Lát, ứng cử bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bến Sung, ứng cử để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh bầu Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, để phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Như Thanh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Cán Khê, ứng cử để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh bầu Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, để phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Như Thanh nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu hiệp thương Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Thanh nhiệm kỳ 2024-2029.

7. Cùng ngày, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị trao các quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương chủ trì lễ trao các quyết định.

Theo đó, Tỉnh ủy Bình Dương đã trao Quyết định về việc điều động bà Trương Thanh Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 15/3/2024.

Trao Quyết định của Tỉnh ủy Bình Dương về việc bà Võ Thị Bạch Yến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một và thôi giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Yến được điều động đến công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 15/3/2024.

Trao Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương điều động ông Nguyễn Quốc Trí - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Quyết định của HĐND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trí giữ chức Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kể từ tháng 3/2024.

Trao các Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương bổ nhiệm lại ông Lê Văn Thái - Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Bình Dương và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 1/3/2024.

Hội nghị cũng công bố Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương về việc bầu ông Nguyễn An Định – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương; bổ nhiệm ông Lê Trọng Nghĩa – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương kể từ ngày 1/3/2024.

8. Ngày 12/3, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định về việc điều động, phân công ông Huỳnh Hữu Trí - Bí thư Thành ủy Bạc Liêu và ông Ngô Vũ Thăng - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Phan Thanh Duy - Phó chủ tịch UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bà Tô Việt Thu - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Chung - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Công Hầu - Giám đốc Sở Nội vụ thôi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Đông Hải, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Luân chuyển, bổ nhiệm bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định ông Trần Minh Hải - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Anh Thi - Phó giám đốc Sở Tài chính được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động, phân công bà Nguyễn Phương Loan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định phân công ông Hà Tấn Linh - Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Trần Thanh Mến - Bí thư Huyện ủy Đông Hải giữ chức Giám đốc Sở Công thương.

Điều động, bổ nhiệm ông Từ Minh Phúc - Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Phân công ông Trần Trung Vĩ - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách Văn phòng UBND tỉnh. Điều động, bổ nhiệm ông La Văn Viễn - Phó chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Phó trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Điều động, bổ nhiệm ông Hồ Quốc Trạng - Chánh thanh tra, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

9. Sáng 12/3, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định của UBND tỉnh Lào Cai, ông Phí Công Hoan, Bí thư Huyện ủy huyện Văn Bàn, được tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 10/3.

Trước đó, ông Hoan là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Bàn.

10. Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT).

Theo báo Quảng Bình, thực hiện Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-ĐT, ngày 12/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-ĐT từ ngày 12/3/2024. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

11. Sáng 11/3 tại An Giang đã diễn ra Lễ trao quyết định đối với 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì buổi lễ.

Theo báo An Giang, tại buổi lễ đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính đầu tư- Sở Tài chính Lê Quốc Bình, và Trưởng phòng Quản lý ngân sách-Sở Tài chính Trịnh Trung Tín, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

12. Ngày 11/3, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Ninh Bình, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 11/3/2024.

Cùng ngày, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Ninh Bình, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 11/3/2024.