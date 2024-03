Công an Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phòng và huyện

TPO - Ngày 11/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về điều động, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm Phó trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng Công an cấp huyện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì lễ công bố.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, thượng tá Trần Văn Quang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm Phó trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng Công an cấp huyện.

Được biết, tại dịp này có 22 cán bộ được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng Công an cấp huyện có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với Công an thành phố. Đây là cấp trực tiếp tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tất cả các lĩnh vực công tác Công an trên phạm vi toàn Thành phố và ở từng địa bàn cấp huyện.

"Đội ngũ Phó Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng Công an cấp huyện đã được quan tâm xây dựng có những bước trưởng thành rõ rệt, chất lượng ngày càng được nâng cao, trở thành nhân tố then chốt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố..." - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, việc lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm theo phương châm "vì việc mà chọn người" chọn lọc được những nhân sự thật sự xuất sắc, nổi trội, đã tạo ra không khí phấn khởi, phấn chấn, niềm tin tưởng lớn lao, cổ vũ, động viên đối với đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu; tạo ra phong trào thi đua phát triển bằng sự cống hiến, bằng năng lực, sản phẩm, thành tích công tác; không phải bằng "chạy chức, chạy quyền".

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đề nghị, các cán bộ nhận quyết định nhanh chóng ổn định, hòa nhịp với đơn vị mới, vị trí công tác mới; khắc phục mọi khó khăn, thử thách; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực thực tiễn; đổi mới lề lối, cung cách làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo; liêm chính, gương mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, trở thành những nhân tố mới đóng góp to lớn vào kết quả, thành tích công tác của đơn vị và của Công an thành phố.