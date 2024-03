An Giang bổ nhiệm 2 Trưởng phòng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính

Trưởng phòng Tài chính đầu tư Lê Quốc Bình và Trưởng phòng Quản lý ngân sách Trịnh Trung Tín được UBND tỉnh An Giang bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Sáng 11/3 tại An Giang đã diễn ra Lễ trao quyết định đối với 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì buổi lễ.

Theo báo An Giang, tại buổi lễ đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính đầu tư- Sở Tài chính Lê Quốc Bình, và Trưởng phòng Quản lý ngân sách-Sở Tài chính Trịnh Trung Tín, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao vai trò tham mưu của Sở Tài chính trong thời gian qua và năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm của 2 cán bộ nhận quyết định.

Qua đó kỳ vọng, các cán bộ được nhận quyết định nhanh chóng bắt tay vào công việc, tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tham mưu tốt về công tác điều hành ngân sách, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.