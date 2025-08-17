Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội, TPHCM và Hà Tĩnh

PV

TPO - Trong tuần (từ 11 đến 17/8), tại Hà Nội, TPHCM và Hà Tĩnh đã diễn ra các hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 15/8, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ tại Học viện Cán bộ TPHCM.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Y – Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TPHCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Văn Y sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm TS Phạm Ngọc Lợi –Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

TS Phạm Ngọc Lợi sinh năm 1975, quê xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát – Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

z6910274523882-4f39a757f580b4f51c1c45298847ed5d-2.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu trao quyết định cho PGS.TS Nguyễn Văn Y và TS Phạm Ngọc Lợi (bên phải). Ảnh: Ngọc Hân

Chiều 13/8, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Tĩnh, hội nghị đã nghe công bố quyết định điều động cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngày 8/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định về việc điều động ông Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng.

Ngày 13/8, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 13/8/2025; thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

bn.jpg
Tân Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó vào ngày 11/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Long - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975) - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

z6895200401049-0395c300c2c519ddda42c8197af375fa.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (bên phải) trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Quân. (Ảnh: Quang Thái)

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Quân đã được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Mạnh Quân là Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố từ tháng 8/2021. Trước đó, ông là Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (cũ).

PV
#công tác cán bộ Hà Nội #bổ nhiệm cán bộ TPHCM #điều động cán bộ Hà Tĩnh #trao quyết định cán bộ #bổ nhiệm giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM #Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh #công bố quyết định cán bộ Hà Nội #quyết định bổ nhiệm cán bộ #điều động nhân sự tỉnh Hà Tĩnh #nhân sự mới #nhân sự mới nhất

Cùng chuyên mục