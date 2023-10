Điều chỉnh thời gian, hành trình hoạt động 10 tuyến xe buýt tại TPHCM

TPO - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM vừa thông báo điều chỉnh thông số hoạt động gồm: thời gian xuất bến, tổng số chuyến hoạt động trong ngày, thời gian hành trình và giãn cách mỗi chuyến xe với 10 tuyến xe buýt.

Theo đó, trong số 10 tuyến xe buýt được điều chỉnh thông số hoạt động có 9 tuyến được trợ giá gồm: Tuyến số 08 (Bến xe buýt Quận 8 - Đại học Quốc gia); Tuyến 24 (Bến xe Miền Đông - Hóc Môn); Tuyến 27 (Bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương); Tuyến 45 (Đại học Kinh tế - Bến Thành - Bến xe Miền Đông); Tuyến 53 (Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia); Tuyến 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới); Tuyến 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương); Tuyến 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi); Tuyến 122 (Bến xe An Sương - Tân Quy).

Ngoài ra, 1 tuyến buýt còn lại được điều chỉnh là tuyến không trợ giá (Tuyến số 5: Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Biên Hoà).

Chi tiết cụ thể sau khi được điều chỉnh thông số như sau:

Tuyến 08 (Bến xe buýt Quận 8 - Đại học Quốc gia)

Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ 40, chuyến cuối xuất bến lúc 20 giờ 30 hằng ngày.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 348 chuyến. Thời gian hành trình một chuyến xe từ 80 - 90 phút, giãn cách mỗi chuyến từ 3 - 10 phút.

Ngày thứ Bảy: Tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 320 chuyến. Thời gian hành trình một chuyến xe từ 80 - 90 phút, giãn cách mỗi chuyến khoảng 5 - 15 phút.

Ngày Chủ nhật: Tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 300 chuyến. Thời gian hành trình một chuyến xe từ 80 phút, giãn cách mỗi chuyến khoảng 5 - 10 phút.

Tuyến 24 (Bến xe Miền Đông - Hóc Môn)

Tại Bến xe Miền Đông, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 20 giờ 30.

Tại Hóc Môn, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ, chuyến cuối xuất bến lúc 19 giờ 45 hằng ngày.

Tổng số chuyến hoạt động trong ngày gồm 280 chuyến, thời gian hành trình 1 chuyến xe khoảng 75 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 6 - 12 phút.

Tuyến 27 (Bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương)

Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ, chuyến cuối xuất bến lúc 20 giờ hằng ngày.

Tổng số chuyến hoạt động trong ngày gồm 160 chuyến. Thời gian hành trình một chuyến xe khoảng 55 - 65 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 8 - 14 phút.

Tuyến 45 (Đại học Kinh tế - Bến Thành - Bến xe Miền Đông)

Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ 45, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 20 giờ ngày.

Tổng số chuyến hoạt động trong ngày gồm 140 chuyến. Thời gian hành trình một chuyến xe khoảng 70 - 80 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 10 - 15 phút.

Tuyến 53 (Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia)

Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ, chuyến cuối xuất bến lúc 19 giờ 30 hằng ngày.

Từ thứ Hai đến thứ Bảy, tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 200 chuyến. Thời gian hành trình một chuyến xe là 75 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 4 - 14 phút

Áp dụng ngày Chủ Nhật: Tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 190 chuyến. Thời gian hành trình một chuyến xe từ 75 - 85 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 7 - 13 phút.

Tuyến 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới)

Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ, chuyến cuối xuất bến lúc 21 giờ hằng ngày.

Từ thứ Hai đến thứ Bảy: Tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 210 chuyến. Thời gian hành trình một chuyến xe là 80 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 5 - 13 phút.

Áp dụng Chủ nhật: Tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 210 chuyến, thời gian hành trình một chuyến xe khoảng 80 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 9 - 13 phút

Tuyến 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương)

Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ 45, chuyến cuối xuất bến lúc 20 giờ 45 hằng ngày. Tổng số chuyến hoạt động trong ngày gồm 180 chuyến.

Thời gian hành trình một chuyến xe khoảng 50 - 70 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 10 - 12 phút.

Tuyến 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi)

Tại Bến xe An Sương, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ 40, chuyến cuối xuất bến: 21 giờ.

Tại Bến xe Củ Chi, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 3 giờ 30, chuyến cuối xuất bến lúc 20 giờ hằng ngày.

Tổng số chuyến hoạt động trong ngày gồm 300 chuyến. Thời gian hành trình một chuyến xe khoảng 45 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 6 - 15 phút.

Tuyến 122 (Bến xe An Sương - Tân Quy)

Tại Bến xe An Sương, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ, chuyến cuối xuất bến lúc 19 giờ 30.

Tại Tân Quy, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ 45, chuyến cuối xuất bến lúc 19 giờ 30 hằng ngày.

Tổng số chuyến hoạt động trong ngày gồm: 240 chuyến, hành trình một chuyến xe khoảng 50 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 6 - 15 phút.

Tuyến xe buýt không trợ giá số 5 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Biên Hoà).

Chuyến đầu xuất bến lúc 5 giờ, chuyến cuối xuất bến lúc 17 giờ 40 hằng ngày. Tổng số chuyến hoạt động trong ngày gồm 36 chuyến, hành trình một chuyến khoảng 100 phút, giãn cách mỗi chuyến xe từ 40 - 60 phút (tùy vào thời gian cao điểm và thấp điểm trong ngày).