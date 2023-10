Diễn biến thời tiết đáng chú ý ở TPHCM đến cuối tháng 10

TPO - Từ nay đến cuối tháng 10, thời tiết tại TPHCM sẽ giảm mưa. Tuy nhiên sẽ có một số thời điểm xuất hiện mưa rào, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (18/10), ở khu vực Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/10 đến 3h ngày 18/10 có nơi trên 60mm như: Bù Nho (Bình Phước) 86.4mm, Thông Bình (Đồng Tháp) 39.4mm,…

Dự báo ngày 18/10, khu vực Nam bộ có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nhận định về các hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM đến cuối tháng 10, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong khoảng 2 ngày tới, áp cao lục địa có cường độ suy yếu và lệch đông.

Rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ nâng trục dần lên phía bắc nối với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực giữa Biển Đông. Sau đó, ATNĐ di chuyển theo hướng tây bắc, cần đề phòng khả năng ATNĐ mạnh lên thành bão.

Bên cạnh đó, gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình trên các vùng biển của Nam bộ, từ ngày 19/10 cường độ gió giảm dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam có trục vắt ngang khu vực Nam bộ từ ngày 19/10 nâng trục dần lên phía Bắc.

Trong khoảng 3-10 ngày tới, áp cao lục địa có cường độ suy yếu và có khả năng được tăng cường mạnh hơn từ khoảng đêm 19-20/10.

Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung bộ nối với ATNĐ/bão trên khu vực giữa Biển Đông tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, thời tiết tại TPHCM từ ngày 18 và 19/10 trở đi sẽ bắt đầu giảm mưa.

Từ ngày 19 đến 22/10, xác suất mưa khoảng 45-60%, từ ngày 23 đến 27/10, xác suất mưa khoảng 45-65%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.