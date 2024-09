Chiều nay, triều cường đạt đỉnh, TPHCM vẫn mưa dông vào cuối tuần

TPO - Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo trong những ngày cuối tuần khu vực TPHCM sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Bên cạnh đó, triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ đạt đỉnh trong chiều nay (20/9).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (20/9) có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Nhận định về những hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết hiện nay dải hội tụ nhiệt đới qua Trung bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4. Gió mùa Tây Nam (gây mưa) trên khu vực Nam bộ hoạt động mạnh, từ ngày 21/9 gió giảm dần cường độ và hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam khoảng từ ngày 22/9 có xu hướng lấn tây và có trục qua Nam bộ.

Trong 2 ngày cuối tuần (21 và 22/9), nhiều khu vực tại TPHCM được dự báo sẽ có mưa với xác suất từ 65-70%.

“Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin.

Triều cường đạt đỉnh trong chiều nay

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24h qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 (Âm lịch) và mức cao.

Dự báo mực nước tại các trạm tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh trong hôm nay ngày 20/9.

Đỉnh triều cao nhất ngày có khả năng đạt mức như sau: Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) ở mức 1,6-1,65m (xấp xỉ hoặc cao hơn Báo động III là 0,05m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 17-18h chiều nay.

Trong hai ngày cuối tuần (21-22/9), mực nước các sông, kênh, rạch tại TPHCM sẽ xuống chậm, sau đó xuống nhanh hơn. Đỉnh triều cao trên Báo động I sẽ duy trì hết ngày 23/9.