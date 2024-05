Nắng nóng giảm, mùa mưa Nam bộ bắt đầu khi nào?

TPO - Khu vực Nam bộ bắt đầu có những cơn mưa chuyển mùa trên diện rộng. Cơ quan khí tượng dự báo mùa mưa ở Nam bộ sẽ bắt đầu từ khoảng ngày 10 đến 20/5.

Những ngày qua, khu vực Nam bộ và TPHCM bắt đầu xuất hiện những cơn mưa lớn trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trưa và chiều qua (5/5), ở khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 10h đến 15h ngày 5/5 có nơi trên 60mm như: Ô Lâm (An Giang) 110mm, Viên An (Sóc Trăng) 61.2mm, Tân Thành (Cà Mau) 92.2mm,…

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng đã phát bản tin cuối cùng về đợt nắng nóng trên khu vực Nam bộ. Theo đó, từ ngày 5 - 6/5, nắng nóng thu hẹp trên khu vực và giảm dần cường độ. Mùa mưa tại Nam bộ được dự báo sẽ bắt đầu từ khoảng ngày 10 đến 20/5. Tuy nhiên, vẫn còn một vài ngày nắng trong tháng 5 và tháng 6 với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Riêng tại TPHCM, những nhiễu động gió Đông trên cao tác động đến thời tiết của thành phố và gây mưa trên một số khu vực trong những ngày gần đây.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, trong những ngày tới, thời tiết khu vực thành phố phổ biến có mưa rào và dông vài nơi; nắng nóng và nắng nóng gay gắt giảm bớt so với tuần cuối tháng 4 nhưng vẫn còn xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố trong một vài ngày. Từ nay đến ngày 8/5, khu vực TPHCM tiếp tục có khả năng có mưa rào và dông rải rác, một vài nơi có mưa vừa.

Dự báo vào 10 ngày giữa tháng 5, khu vực TPHCM chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía áp thấp nóng phía Tây có tâm ở Bắc bộ. Gió Tây Nam tầng thấp hoạt động ổn định dần trên khu vực. Thời tiết khu vực TPHCM tiếp tục phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 - 37 độ C vẫn còn xuất hiện.

Tổng lượng mưa trong 10 ngày giữa tháng 5 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 50 - 100mm.