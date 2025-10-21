Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Diện mạo Lý Liên Kiệt

Tú Oanh

TPO - Không còn vẻ ốm yếu khi nằm viện, Lý Liên Kiệt tái xuất với hình ảnh khỏe mạnh và rạng rỡ. Trong lần trở lại này, ông chuyển giao trọng trách đại sứ võ thuật cho tài tử Ngô Kinh và hội ngộ sư phụ Ngô Bân.

Những năm qua, tin tức liên quan đến Lý Liên Kiệt chủ yếu về vấn đề sức khỏe, thay vì các dự án phim ảnh như trước đây. Chính ngôi sao võ thuật cũng thừa nhận kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp hơn 10 năm trước, ông liên tục phải đối mặt với sự vô thường của đời người. Vì lẽ đó, tài tử sinh năm 1963 dường như không còn mặn mà với giới giải trí, chuyển sang chuyên tâm học Phật.

Gần đây nhất, hình ảnh Lý Liên Kiệt ốm yếu nằm trên giường bệnh viện vào giữa tháng 8 khiến dư luận Trung Quốc "dậy sóng". Mặc dù nguồn tin trong giới xác nhận ông chỉ điều trị ngắn ngày, đông đảo người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho ngôi sao Hoàng Phi Hồng.

Tuy nhiên, trong những bức ảnh do Lý Liên Kiệt chia sẻ vào ngày 19/10, ông dường như đang phục hồi tốt. Ông xuất hiện với diện mạo trẻ trung hơn tuổi 62, tinh thần tốt và thần thái rạng rỡ.

l3.jpg
Lý Liên Kiệt tái xuất với hình ảnh khỏe mạnh.

Hình ảnh mới nhất của Lý Liên Kiệt được chụp tại Giải Vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống. Theo HK01, mặc dù đã rút lui khỏi làng giải trí, Lý Liên Kiệt vẫn tận tâm trong việc quảng bá võ thuật Trung Hoa. Trước đây, với tư cách là ngôi sao võ thuật quốc tế, Lý Liên Kiệt giới thiệu kungfu Trung Hoa đến khán giả toàn cầu qua điện ảnh, trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của giới võ thuật.

Tại sự kiện, ông trao lại trọng trách “Đại sứ hình ảnh quốc tế của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế” cho thế hệ kế tiếp - tài tử Ngô Kinh. Lý Liên Kiệt nắm giữ vai trò này từ năm 2007.

“Trong suốt 18 năm qua, tôi vinh dự được đảm nhiệm vai trò Đại sứ hình ảnh quốc tế của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế. Tuần này, tại Giải vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống, tôi hoàn thành trọn vẹn hành trình của mình và trao lại sứ mệnh này cho người bạn thân, cũng là diễn viên xuất sắc Ngô Kinh", ông chia sẻ.

Ngoài nghi lễ bàn giao vai trò đại sứ, Lý Liên Kiệt và Ngô Kinh còn tái ngộ sư phụ, võ sư Ngô Bân. Ba thầy trò cùng chụp ảnh lưu niệm trên khán đài.

“Tôi vô cùng biết ơn khi được gặp lại sư phụ Ngô Bân, cùng các vận động viên đầy nhiệt huyết đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhìn thấy võ thuật có thể phát triển rực rỡ như vậy, tôi thật sự cảm động và tự hào", ông nhấn mạnh.

l1.jpg
Lý Liên Kiệt chuyển giao trọng trách đại sứ võ thuật cho sư đệ Ngô Kinh.

Ngô Bân (SN 1937) được xem là bậc thầy của võ thuật đương đại Trung Quốc. Ông là huấn luyện viên trưởng đầu tiên của đội tuyển võ thuật Bắc Kinh, từng đào tạo nhiều thế hệ vận động viên võ thuật, trong đó ba học trò nổi tiếng nhất chính là Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan và Ngô Kinh - về sau đều trở thành siêu sao võ thuật hàng đầu thế giới.

Theo lời kể, Lý Liên Kiệt tham gia đội võ thuật khi còn nhỏ. Mẹ ông lo lắng việc luyện võ ảnh hưởng học hành, từng định cho ông nghỉ tập.

Ông Ngô Bân, nhận ra tiềm năng đặc biệt của học trò, nhiều lần đến tận nhà thuyết phục, cuối cùng khiến mẹ ông đổi ý cho tiếp tục theo học.

Người trong giới tin rằng nếu năm ấy không có con mắt tinh tường và lòng yêu tài của Ngô Bân, cuộc đời Lý Liên Kiệt có lẽ rẽ sang hướng khác. Điện ảnh Trung Quốc cũng không có "Vua Kungfu” như ngày nay.

Giống như sư huynh Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh cũng xuất thân từ Trường Thể thao Thập Sát Hải Bắc Kinh.

Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại làm huấn luyện viên đội võ thuật. Đến năm 1995, sư phụ Ngô Bân tiến cử anh đóng phim Thái Cực quyền II, từ đó bước chân vào giới điện ảnh.

Sau đó, anh được đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật nổi tiếng Viên Hòa Bình phát hiện và nâng đỡ. Đây là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời Ngô Kinh, giúp anh trở thành diễn viên võ thuật ăn khách nhất Trung Quốc đương đại, đạt doanh thu phòng vé hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD).

l2.jpg
Lý Liên Kiệt và Ngô Kinh tái ngộ sư phụ Ngô Bân.
Tú Oanh
#Lý Liên Kiệt #Ngô Kinh #ngôi sao võ thuật #Vua kungfu #Ngô Bân

