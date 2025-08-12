Điện lực Hoàn Kiếm và các cơ quan di dời, trả mặt bằng cho dự án cải tạo không gian hồ Gươm

TPO - Một số cơ quan nằm đối diện hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã bắt đầu di chuyển đồ đạc để chuẩn bị mặt bằng cho dự án cải tạo không gian phía Đông hồ Gươm.

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, một số trụ sở như Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Hội Người mù Hà Nội, Trung tâm hội nghị thành phố... đang di dời đồ đạc để chuyển trụ sở.

Tại trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, bên ngoài đã dán biển thông báo chuyển trụ sở. Cán bộ ở đây cho biết, từ đầu tháng 8/2025, trụ sở đã được chuyển đến phố Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai). Hiện đơn vị đang thu dọn nốt để khi có thông báo bàn giao mặt bằng sẽ sẵn sàng bàn giao ngay.

Trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, bên ngoài đã dán biển thông báo chuyển trụ sở

Phía Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội cũng bắt đầu di dời một số bộ phận về tạm khu liên cơ Võ Chí Công. Tuy nhiên, các bộ phận liên quan đến điều hành lưới điện sẽ ở lại cuối cùng để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho người dân.

Về phía các hộ kinh doanh, họ cho biết đã nhận được phiếu khảo sát, lấy ý kiến nhưng chưa cụ thể về thời gian di dời. Do đó, hoạt động kinh doanh tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Các cơ quan đang thu dọn đồ đạc để chuyển trụ sở

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, phường Hoàn Kiếm đang lên kế hoạch tổ chức họp các đơn vị, người dân để thông báo về dự án trong thời gian tới.

Dự án cải tạo không gian phía đông hồ Gươm được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Các hàng quán thuộc khu vực giải phóng mặt bằng hiện vẫn kinh doanh bình thường

UBND thành phố đã chỉ đạo áp dụng các biện pháp đặc biệt để đảm bảo tiến độ dự án, tránh các vướng mắc thường gặp ở các dự án đầu tư công. Hà Nội cũng sẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận) tỷ lệ 1/2.000, đồng thời lập quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và phê duyệt phương án kiến trúc cho khu đất phía đông Hồ Gươm theo quy trình rút gọn.

Phương án kiến trúc khu vực này được nghiên cứu để trở thành một quảng trường - công viên đặc biệt, chú trọng khảo sát và bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm khoảng ba tầng, kết nối với nhà ga metro C9.

Điện lực Hoàn Kiếm đã hoàn tất việc chuyển trụ sở từ đầu tháng 8/2025

Khu vực cải tạo phía đông hồ Gươm rộng 2,14 ha, hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân (32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà).

Trong khu vực này có một số công trình giá trị, gồm các trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2); Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3); Sở Văn hóa Thể thao (công trình kiến trúc có giá trị), "nhà đèn" và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu đất của Điện lực Hà Nội.