Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo điện an toàn, liên tục phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Tĩnh sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6 với 36 điểm thi trên toàn tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã chủ động xây dựng phương án cấp điện chi tiết, huy động tối đa nhân lực, vật tư để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, thông suốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

“Ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp từ Sở Giáo dục & Đào tạo, đơn vị đã cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo kỳ thi, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án cấp điện phù hợp từng địa bàn, tuân thủ nghiêm phương châm ‘An toàn – Thông suốt – Linh hoạt”, ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc PC Hà Tĩnh cho biết.

Cũng theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trước kỳ thi, đơn vị đã tiến hành tổng kiểm tra hệ thống lưới điện tại các khu vực thi, đặc biệt là các trạm biến áp và đường dây trung, hạ thế. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết kỹ thuật, thay thế thiết bị không đảm bảo, phát quang hành lang tuyến nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố, quá tải cục bộ trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo cấp điện không chỉ trong giờ thi mà trong cả quá trình làm việc của Ban chỉ đạo và các Hội đồng coi thi, PC Hà Tĩnh yêu cầu các Điện lực huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Hội đồng thi để nắm bắt thời gian, địa điểm, nhu cầu sử dụng điện phục vụ các điểm thi, từ đó xây dựng phương án cấp điện ưu tiên sát với thực tế. Tiến hành đóng điện đồng thời toàn bộ thiết bị điện trong thời gian tối thiểu 30 phút để kiểm tra tình trạng vận hành hệ thống điện cấp điện khu vực khi có phương án xử lý khắc phục tồn tại (nếu có).

Theo PC Hà Tĩnh, từ ngày 24 đến hết ngày 28/6, công ty cam kết không thực hiện cắt điện theo kế hoạch tại các tuyến lưới liên quan đến điểm thi, trừ trường hợp sự cố bất khả kháng. Tại mỗi điểm thi đều bố trí tổ trực kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị dự phòng để kịp thời ứng phó mọi tình huống phát sinh.

Ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Điện lực thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống điện tại các điểm thi như Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, THPT Thành Sen, THCS Lê Văn Thiêm và THCS Nguyễn Du. Mọi phương án kỹ thuật đã sẵn sàng".

Tại Kỳ Anh, công tác đảm bảo cung ứng điện cho kỳ thi cũng được điện lực địa phương chú trọng triển khai. Theo đó, đơn vị đã bố trí lực lượng trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, máy phát dự phòng và phương tiện để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

“Dự báo thời tiết nắng nóng cực đoan sẽ làm tăng phụ tải, do đó ổn định cấp điện là yếu tố then chốt để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. Tại mỗi điểm thi, đơn vị sẽ bố trí tối thiểu một tổ trực gồm 2 người, danh sách trực đã được gửi đến Hội đồng thi để phối hợp thực hiện”, ông Đặng Đôn Sơn - Giám đốc Điện lực Kỳ Anh thông tin.

Bên cạnh đó, PC Hà Tĩnh cũng có văn bản đề nghị Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc không thực hiện tiết giảm công suất trên địa bàn trong thời gian diễn ra kỳ thi nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định. Trước đó, vào sáng 23/6, lãnh đạo Công ty đã cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế tại một số điểm thi. Qua kiểm tra, mọi phương án, thiết bị đã sẵn sàng, hệ thống điện đảm bảo vận hành ổn định.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo điện, thời gian này, PC Hà Tĩnh còn đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong nhân dân, khuyến khích hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm để tránh nguy cơ quá tải và đảm bảo nguồn điện cho các điểm thi.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao, PC Hà Tĩnh đặt mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, góp phần quan trọng để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Tĩnh diễn ra thành công, nghiêm túc và hiệu quả.