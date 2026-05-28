Điện lực Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện trên địa bàn để phục vụ kỳ thi quan trọng

Linh Lê

HHTO - Trước tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài trên địa bàn Thủ đô, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao, mới đây, EVNHANOI vừa thông báo quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6/2026 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn Thành phố.

Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) toàn thành phố được xác lập lúc 21h30 ngày 26/5/2026 đạt 6.290 MW - mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW). Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt.

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h ngày 1/6/2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.

Điện lực Hà Nội cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống lưới điện, chủ động rà soát các thiết bị trọng yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điện lực Hà Nội cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống lưới điện đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh minh hoạ từ Internet)

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHANOI cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17h30 - 22h30 (từ thứ Hai đến thứ Bảy). Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa Hè.

Theo EVNHANOI
#EVNHANOI #cung cấp điện #nắng nóng #điện lực Hà Nội #kỳ thi vào lớp 10 THPT #học sinh Hà Nội #thi vào lớp 10 #lịch cắt điện tại Hà Nội

