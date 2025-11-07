Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Điện lực Gia Lai khẩn trương khắc phục sự cố mất điện

Trương Định
TPO - Sau khi bão số 13 quét qua khiến nhiều trạm điện gặp sự cố, hàng trăm ngàn khách hàng bị mất điện. Ngành điện tỉnh Gia Lai đang chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống.

Chiều 7/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Thái Minh Châu - Giám đốc Điện lực tỉnh Gia Lai cho biết đang huy động lực lượng để khẩn trương khắc phục lại hệ thống điện do bị ảnh hưởng bởi bão số 13.

Theo ông Châu, do ảnh hưởng của bão, lưới điện cao và trung áp tại tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều thiệt hại, có hơn 679.000/976.000 khách hàng (69%) mất điện. Riêng khu vực phía Đông tỉnh có đến 497.000 khách hàng (98%) bị ảnh hưởng.

Điện lực tỉnh Gia Lai đã huy động nhân lực tại chỗ với 400 người, huy động thêm từ phía Tây tỉnh xuống 60 người để tiến hành khắc phục. Ngoài ra, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng huy động thêm 250 nhân lực từ các tỉnh khác để tăng cường.

tp-d1.jpg
Công ty Điện lực Gia Lai đang khắc phục sự cố hư hại đường dây. Ảnh: Trương Định.

Theo Giám đốc Điện lực Gia Lai, hiện nay 30/30 trạm 110kV đã được khắc phục có điện. Dự kiến tối 7/11 cơ bản cấp điện lại cho phường Quy Nhơn, cũng như tại các xã trung tâm khác trên địa bàn thuộc khu vực phía Đông tỉnh.

Riêng các địa phương còn lại, ngành điện sẽ khôi phục dần, trong ngày mai dự kiến khoảng 80% sẽ có điện.

tp-32.jpg
tp-2-2.jpg
Người dân đổ về một trung tâm mua sắm có máy phát điện để sạc pin điện thoại. Ảnh: Trương Định.
Trương Định
#Gia Lai #bão số 13 #khắc phục mạng lưới điện #mất điện #Công ty Điện lực Gia Lai

