Điểm nhấn giáo dục: Một giáo viên cấp 3 trường công thu nhập hơn 412 triệu/năm

TPO - Một giáo viên cấp 3 trường công ở TP.HCM công khai thu nhập hơn 412 triệu/năm; Công bố bảng xếp hạng trường đại học tại Việt Nam năm 2024 có 16 trường 'bay' khỏi top 100; Nữ sinh lớp 11 ở Vĩnh Long bị đánh hội đồng chấn thương sọ não, gãy mũi;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.

Một giáo viên cấp 3 trường công ở TP.HCM công khai thu nhập hơn 412 triệu/năm

Một giáo viên trường THPT công lập ở TP.HCM vừa công khai thu nhập năm 2023 với 412 triệu đồng.

Đây là công khai thu nhập của một giáo viên nam. Theo đó, tổng thu nhập năm 2023 của thầy là 412 triệu đồng. Tính trung bình khoảng 34 triệu/tháng.

Thầy cho hay thu nhập này bao gồm lương nhà giáo (bao gồm lương và các khoản phụ cấp thâm niên, ưu đãi...) và thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân TP.HCM. (xem chi tiết)

Công bố bảng xếp hạng trường đại học tại Việt Nam năm 2024: 16 trường 'bay' khỏi top 100

Bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) tại Việt Nam năm 2024 (VNUR-2024, Viet Nam's University Rankings) vừa được công bố với sự biến động khá lớn so với bảng xếp hạng năm 2023 ở top 100.

Bảng xếp hạng được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu độc lập do GS.TS Nguyễn Lộc - nguyên Phó Viện trưởng Viện khoa học Giáo dục Việt Nam và 5 cộng sự. (xem chi tiết)

Sinh viên rơi từ tầng 19 chung cư xuống đất tử vong

Sáng 27/1, Công an TP Dĩ An, Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam sinh rơi từ tầng 19 chung cư xuống đất tử vong.

Nạn nhân là anh V.H.T (21 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), sinh viên năm 3 một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, bảo vệ chung cư trên đường Tân Lập, nằm trong Đại học quốc gia TP.HCM (thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An) phát hiện một sinh viên rơi từ trên tầng cao xuống đất nằm bất động. Phát hiện nạn nhân tử vong, bảo vệ đã trình báo cơ quan công an.

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng chấn thương sọ não

Một nữ sinh lớp 11 ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa bị nhiều bạn học đánh hội đồng, gây chấn thương đầu, tổn thương nội sọ, gãy mũi… Vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. (xem chi tiết)

Thực hư thông tin nữ sinh Hà Nội bị rạch mặt tại trường học

Mới đây, một phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ sự bức xúc khi đến trường đón, thấy mặt của con gái đầy những vết rách dài, chảy máu.

Theo những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, vị phụ huynh cho biết, con gái chị là T.A, học lớp 6A4 Trường THCS Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Chiều ngày 26/1 khi đón con ở trường, thấy mặt con đầy những vết thương. Theo phụ huynh này, các học sinh chứng kiến kể lại, nữ sinh cùng lớp (tên L.) nghi ngờ một bạn nam thích T.A - con gái chị - nên đã gọi chị gái tên P. (học lớp 8A4, cùng trường) đến và dùng dao rọc giấy để rạch mặt T.A. (xem chi tiết)

Khởi tố 7 thanh, thiếu niên vụ học sinh tử vong vì bị đánh hội đồng

Ngày 24/1, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 7 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 học tại Trường THPT Nam Trực (huyện Nam Trực) bị đánh tử vong.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ 7 thanh, thiếu niên để điều tra hành vi "giết người" theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

7 thanh, thiếu niên bị khởi tố, tạm giam gồm: Vũ Anh Đức (18 tuổi), Vũ Tuấn Phát (18 tuổi), Nguyễn Đại Phát (17 tuổi), Cao Huy Hoàn (15 tuổi), Đỗ Quốc Khánh (15 tuổi), Nguyễn Đại Tuân, cùng trú ở thị trấn Nam Giang và Cao Xuân Trường (18 tuổi) trú tại xã Nam Cường.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 7/1, tại khu vực Ao Xanh, Cụm công nghiệp Đồng Côi (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) xảy ra việc nhóm thanh, thiếu niên trên và nam sinh Nguyễn Anh T. (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Nam Trực) xảy ra xô xát.

Nhóm thanh, thiếu niên dùng gậy gỗ bên đường và gậy sắt đánh nam sinh Nguyễn Anh T., khiến T. bị thương ở tay và vùng đầu, dẫn tới chấn thương sọ não. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nhưng do vết thương nặng nên T. đã tử vong vào tối cùng ngày.