Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng chấn thương sọ não, gãy mũi

Sáng ngày 23/1/2024, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với 5 đồng chí được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Công an các đơn vị, địa phương.