Điểm nhấn giáo dục: Hủy kết quả thí sinh làm lộ đề tốt nghiệp môn Toán

TPO - Đà Nẵng hủy kết quả thí sinh làm lộ đề tốt nghiệp môn Toán; Lịch sử thành môn bắt buộc; khẩn trương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Vụ lộ đề môn Toán tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng: Hủy kết quả thi của thí sinh

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng cho biết: Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT thành phố nhận được thông tin từ Bộ GD&ĐT và Công an thành phố về nghi vấn lọt đề thi môn Toán. Sở đã họp và trao đổi với công an thành phố về việc này. Sau khi lãnh đạo hội đồng thi làm việc với công an thành phố đã xác định phải có hình thức xử lý đối với thí sinh và giáo viên coi thi theo đúng quy định. (xem chi tiết)

Nam sinh học giỏi bị 0 điểm vì ngủ quên: Trưởng điểm thi báo cáo với thanh tra nhưng vẫn 'quyết' theo quy chế

Liên quan đến việc thí sinh bị 0 điểm môn tiếng Anh do ngủ quên trong giờ thi, Ông Phạm Việt Hưng- Trưởng điểm thi này đã báo cáo về Ban chỉ đạo kỳ thi, trao đổi với 2 đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT uỷ quyền và của Sở GD&ĐT nhưng thống nhất chung là thực hiện đúng quy chế. (xem chi tiết)

Lịch sử thành môn bắt buộc, trường THPT bỏ chia nhóm môn

Chiều 3/8, Bộ GD&ĐT thông tin, học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ học 8 môn bắt buộc và bỏ việc chia nhóm môn như trước đó. Điều chỉnh này được đưa ra sát thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học mới và học sinh lớp 10 năm nay là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. (xem chi tiết)

Sở GD&ĐT Cà Mau nói gì vụ học sinh giỏi nhận điểm 0 môn tiếng Anh?

Liên quan vụ học sinh giỏi nhận điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên trong giờ thi tốt nghiệp THPT 2022, chiều 3/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, trong chiều nay, Sở sẽ có báo cáo chính thức gửi Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh về vụ việc. (xem chi tiết)

Khẩn trương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa ký văn bản về việc tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông cho năm học mới gửi UBND các tỉnh, thành phố.

Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. (xem chi tiết)

Hà Nội sắp quyết mức thu học phí năm học 2022 - 2023

Sau khi không trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố sẽ xem xét quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022- 2023 vào Kỳ họp thứ 9, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9/2022. (xem chi tiết)

Hội nghị về tự chủ đại học

"Tự chủ đại học như đường một chiều không quay lại được. Con đường này còn rất dài, rất khó, có nhiều điều mới chưa lường trước được, nhưng chúng ta phải cùng nhau vượt lên khó khăn, vượt qua chính mình, sẵn sàng thích ứng”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu như vậy khi tham gia Hội nghị Tự chủ Đại học (ĐH) do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 4/8. (xem chi tiết)