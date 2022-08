Vụ lộ đề môn Toán tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng: Hủy kết quả thi của thí sinh

TPO - Sáng 4/8 tại buổi họp báo quý 2 năm 2022 của UBND TP Đà Nẵng, các phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến việc lộ đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Liên quan đến vụ việc, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng thông tin về việc xử lý vi phạm đối với thí sinh và giáo viên coi thi, cũng như trưởng điểm thi nơi để xảy ra sự việc.

Bà Thuận cho biết: Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT thành phố nhận được thông tin từ Bộ GD&ĐT và Công an thành phố về nghi vấn lọt đề thi môn Toán. Sở đã họp và trao đổi với công an thành phố về việc này. Sau khi lãnh đạo hội đồng thi làm việc với công an thành phố đã xác định phải có hình thức xử lý đối với thí sinh và giáo viên coi thi theo đúng quy định.

Về phía học sinh vi phạm, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng thông tin: Thí sinh này đã thi tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Sau khi sự việc, Hội đồng thi đã mời thí sinh lên làm việc.

Thí sinh này có viết giải trình, ký biên bản xác nhận vi phạm. Sau đó, lãnh đạo Hội đồng thi quyết định đình chỉ kết quả thi đối với thí sinh này.

Từ quyết định đình chỉ kết quả thi của học sinh, Sở GD&ĐT đã quyết định hủy kết quả thi của thí sinh vi phạm.

Đến ngày 23/7, Sở GD&ĐT đã báo cáo về Bộ GD&ĐT việc hủy kết quả thi của thí sinh. Đồng thời, tiến hành cập nhật trên dữ liệu của Bộ đã hủy kết quả thi của thí sinh.

Đến ngày 24/7 khi công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, không có kết quả của thí sinh vi phạm do toàn bộ kết quả đã bị hủy.

“Về thí sinh, chúng tôi đã hủy kết quả thi. Năm 2022, thí sinh này không có kết quả thi tốt nghiệp THPT”, bà Thuận cho biết.

Đối với giáo viên coi thi, trưởng điểm thi nơi xảy ra sự việc, bà Thuận cho biết: Hội đồng thi đã mời trưởng điểm thi và các giáo viên coi thi lên làm việc. Các giáo viên đã có văn bản giải trình về việc coi thi.

“Trong quá trình thi, chúng tôi đã quán triệt các văn bản, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đến toàn bộ giáo viên làm công tác coi thi. Do đó, tại các điểm thi, các giáo viên làm việc rất nghiêm túc, đúng quy định của Bộ.

Tuy nhiên, tại điểm thi có thí sinh vi phạm, Sở xác định để xảy ra trường hợp vi phạm thì giáo viên coi thi, trưởng điểm thi chưa hoàn thành hết trách nhiệm của mình. Chúng tôi đề nghị hiệu trưởng của các trường có giáo viên coi thi thực hiện xử lý theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 53 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Hiệu trưởng các trường sẽ làm việc với từng giáo viên liên quan để xử lý đúng quy định” bà Thuận cho biết.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng chia sẻ: Công tác coi thi có rất nhiều khâu, nhiều quy trình, các giáo viên cũng đã tận tụy hết mình trong thời gian coi thi, nhưng trong quá trình coi thi xảy ra sự cố như vậy là ngoài mong muốn. Sở đã đã tiến hành các bước theo hướng dẫn và báo cáo toàn bộ công việc về Bộ GD&ĐT.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều ngày 7/7, tại TP Đà Nẵng, trong thời gian thi môn Toán, có 1 thí sinh lợi dụng sơ hở của cán bộ coi thi, dùng điện thoại di động chụp trang 1 và trang 3, mã đề thi 112 gửi lên ứng dụng gia sư trực tuyến Snapask để nhờ hỗ trợ giải đáp (vào lúc 15h46).

Theo Hội đồng thi, thí sinh này không kết nối với bất kỳ cá nhân nào khác để hỗ trợ giải đáp đề thi và cũng không có ai khác giúp đỡ. Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi môn Toán, thí sinh nộp bài và ra về. Cán bộ coi thi không phát hiện được vi phạm của thí sinh.

Ngày 9/7, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Hội đồng thi Đà Nẵng đã làm việc, trao đổi với đại diện Công an thành phố để phối hợp nắm thêm thông tin. Sau quá trình điều tra, làm việc trực tiếp với thí sinh nghi vấn, Công an thành phố đã có công văn gửi Hội đồng thi Đà Nẵng trao đổi thông tin liên quan vụ việc nghi vấn lọt, lộ đề thi môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.