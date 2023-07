Đi tìm đối thủ hỗn chiến, nhóm thanh thiếu niên đánh luôn người đi đường

TPO - Nhóm thanh thiếu niên ở Hà Nam mang theo hung khí đi tìm đối thủ để đánh nhau nhưng vô cớ dùng vỏ chai bia tấn công người dân đi đường.

Ngày 5/7, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 thanh thiếu niên về hành vi "gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại tổ 8, phường Lương Khánh Thiện. Đáng chú ý, trong số 15 người trên có 2 người chưa đủ 16 tuổi.

Theo đó, do mẫu thuẫn cá nhân, tối 20/6, nhóm 15 thanh thiếu niên do Phạm Vũ Đức Đạt ( sinh năm 2007, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cầm đầu đã sử dụng 6 xe máy mang theo hung khí là vỏ chai bia, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đi tìm nhóm thanh niên trên TP Phủ Lý với mục đích đánh nhau.

Khi đi đến cầu Châu Giang (phường Lương Khánh Thiện), nhóm đối tượng này đã ném vỏ chai bia đe dọa người đi trên cầu.

Đồng thời, nhóm này đập vỏ chai bia vào đầu Anh Đ. X. C. (trú ở phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) khi đang điều khiển xe máy dẫn đến bị ngã xuống đường gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Phủ Lý đã điều tra, xác minh. Ngày 3/7, Công an TP Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn diễu phố Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, cũng vừa bắt giữ nhóm 13 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên địa bàn. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kim Bảng phát hiện có khoảng 15 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi ở địa bàn huyện Kim Bảng và Hà Nội tụ tập, mang theo dao phóng lợn đi xe mô tô tốc độ cao trên một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện Kim Bảng, TP Phủ Lý và thị xã Duy Tiên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/7, Công an huyện Kim Bảng đã bắt giữ 13 trường hợp, thu giữ 5 xe môtô, 1 dao phóng lợn. Hiện Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.