Đi làm xa được hỗ trợ tiền thuê nhà; 14.000 người thi công 'trái tim' sân bay Long Thành xuyên lễ

TPO - Cán bộ đi làm xa được TPHCM hỗ trợ tiền thuê nhà đến hơn 10 triệu đồng; 14.000 người thi công xuyên lễ ở sân bay Long Thành, Động thái mới sau chỉ đạo ‘nóng’ của Chủ tịch TPHCM về dự án 3.400 tỷ đồng chậm tiến độ... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Động thái mới sau chỉ đạo ‘nóng’ của Chủ tịch TPHCM về dự án 3.400 tỷ đồng chậm tiến độ

Nút giao An Phú, dự án trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng.

Thay vì phải hoàn thành dự án nút giao An Phú vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, phía chủ đầu tư xin gia hạn đến giữa năm 2026, dời tiến độ thêm 6 tháng.

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM có chỉ đạo 'nóng' về việc dự án nút giao An Phú bị chậm tiến độ. Lãnh đạo TPHCM giao chủ đầu tư dự án phải đẩy nhanh tiến độ, đưa nút giao An Phú vào khai thác trước ngày 31/12/2025 theo đúng nghị quyết của HĐND TPHCM. Giám đốc Ban Giao thông phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ trong việc hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Cán bộ đi làm xa được hỗ trợ tiền thuê nhà đến hơn 10 triệu đồng

Theo Nghị quyết vừa được HĐND TPHCM thông qua, cán bộ, công chức, người lao động đi làm xa do sáp nhập tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà đến 10,4 triệu đồng mỗi tháng.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Mức hỗ trợ này áp dụng đối với người có phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến 0.9 là 8 triệu đồng/tháng; người có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 và người không có hệ số phụ cấp chức vụ, người lao động là 4,8 triệu đồng/tháng. (XEM CHI TIẾT)

Nhiều tuyến buýt ở TPHCM chạy miễn phí, tặng cờ Tổ quốc dịp 2/9

Nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM thông báo tặng 20.000 lá cờ Tổ quốc cho hành khách đi xe buýt. Chương trình diễn ra đồng loạt trên các tuyến xe buýt từ ngày 2/9 cho đến khi hết số lượng cờ đã phân bổ.

Nhiều doanh nghiệp xe buýt tại TPHCM thông báo miễn phí vé cho hành khách dịp Quốc khánh

Cũng nhân dịp Quốc khánh, nhiều doanh nghiệp xe buýt tại TPHCM thông báo miễn phí vé cho hành khách để thúc đẩy việc sử dụng giao thông công cộng.

Trong 2 ngày 1-2/9, hành khách sử dụng các tuyến buýt có lắp đặt thiết bị thanh toán T10 (hệ thống thu phí không dùng tiền mặt) được miễn phí vé với điều kiện dùng thẻ Mastercard, MultiPass. Mỗi hành khách được miễn phí tối đa 2 vé/ngày đối với các chuyến xe của Futabuslines

Hành khách đi các tuyến xe buýt số 33, 150 và D4 của VinBus được miễn phí vé ngày 2/9, không giới hạn lượt sử dụng. (XEM CHI TIẾT)

Bắt được chim quý bay lạc vào chung cư ở TPHCM

Chi cục Kiểm lâm TPHCM vừa tiếp nhận một con chim công Ấn Độ trong tình trạng khỏe mạnh từ người dân trên địa bàn phường Tân Hưng. Người có hành động đẹp này là ông Thạch Cảnh Tâm (63 tuổi), bảo vệ chung cư trên đường Lê Văn Lương.

Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận chim công quý hiếm từ bảo vệ chung cư

Chi cục Kiểm lâm TPHCM xác định đây là loài công Ấn Độ (Pavo cristatus), thuộc phụ lục III Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Con chim này là giống đực, nặng khoảng 4,3kg và có sức khỏe tốt. (XEM CHI TIẾT)

Gần 14.000 người thi công xuyên lễ ở sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư) cho biết tại hạng mục nhà ga hành khách – được coi là "trái tim" của dự án – liên danh nhà thầu đã huy động hơn 6.000 lao động, duy trì thi công 24/24h.

Đến nay, phần ngầm và bốn tầng kết cấu bê tông cốt thép của công trình đã cơ bản hoàn thành, nhiều khu vực bắt đầu xây thô, lát nền, ốp gạch. Nhìn từ trên cao, mái lợp hình "đóa sen" đã lộ diện.

Ở các gói thầu khác gồm giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống nhiên liệu, hồ điều hòa, cấp điện, ga hàng hóa... hơn 3.200 công nhân cũng được bố trí làm việc xuyên lễ. ACV cho biết tất cả hạng mục được yêu cầu hoàn thành cuối năm nay, theo kế hoạch đề ra.

Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị nhóm lừa đảo giam lỏng đòi 4,5 triệu Won

Công an TPHCM vừa giải cứu thành công 3 người nước ngoài bị nhóm đối tượng giam lỏng. Các đối tượng liên quan đã bị bắt tạm giam để điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật.

Luo Shenghua được xác định là kẻ cầm đầu

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lái Thiêu phối hợp đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác định các nạn nhân bị giữ tại chung cư Emerald Golf View (phường Lái Thiêu).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư kể trên và bắt quả tang 2 đối tượng đang giữ 3 người Hàn Quốc bên trong.

Công an TPHCM tiếp tục phối hợp Công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn lừa đảo, cùng phương thức hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. (XEM CHI TIẾT)

Tháp điểm nhấn ở biển Vũng Tàu vận hành

Tháp Tam Thắng ở Bãi Sau Vũng Tàu vừa hoạt động, thu hút hàng nghìn người đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm không gian nghệ thuật ánh sáng, nhạc nước.

Công trình do nhiều doanh nghiệp tài trợ và thi công trong 75 ngày với tổng vốn đầu tư 155 tỷ đồng. Tọa lạc tại trung tâm biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu, tháp Tam Thắng gồm 143 trụ bêtông cốt thép, cao từ 4,55 m đến hơn 34 m, xếp theo cao độ hướng ra biển.

Điểm nổi bật của công trình là bề mặt ốp gạch gốm mosaic, tạo hiệu ứng ánh sáng dưới nắng hoặc khi lên đèn. Ban đêm, hệ thống đèn chiếu nhiều màu biến tháp thành một "khu rừng ánh sáng". Không chỉ có tháp, quảng trường còn là không gian cộng đồng đa năng rộng hơn 17.000 m2, gồm sân khấu nhạc nước, khu đài phun, Mũi Vọng cảnh, khu dịch vụ ngầm...