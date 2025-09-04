Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Di chuyển, chặt hạ hơn 2.600 cây xanh phục vụ nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ nay đến hết tháng 12/2025, cơ quan chức năng sẽ di chuyển, chặt hạ 2.628 cây bóng mát để thực hiện dự án xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, có 2.193 cây không thuộc chủng loại cây đô thị (như bơ, cau vua, dướng, keo, nhãn, ổi, sung…) và 435 cây thuộc chủng loại cây đô thị (bàng lá nhỏ, bằng lăng, giáng hương, hoa sữa, lát hoa, lộc vừng, muồng, phượng…).

Dự kiến, nhà thầu sẽ dịch chuyển 284 cây về trồng cố định tại các vị trí đất trống dọc hai bên lề đường; khuôn viên trường học, nhà văn hóa, trung tâm thể thao, vườn hoa, trụ sở UBND xã, nghĩa trang… trên địa bàn các xã An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức, Dương Hòa (TP Hà Nội).

anh-man-hinh-2025-09-04-luc-114917.png
Ảnh minh họa

Ngoài ra, 111 cây bóng mát (gồm 99 cây lát hoa và 12 cây hoa sữa) sẽ được đưa về vườn ươm để chăm sóc. Khi dự án có mặt bằng thi công, các cây này sẽ được trồng và chăm sóc theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt trước khi bàn giao lại cho thành phố quản lý.

Tổng số cây chặt hạ là 2.233 cây bóng mát, chủ yếu là keo (1.986 cây). Số còn lại gồm cau vua, dướng, lát hoa, muồng kim phượng, nhãn, ổi, sấu, táo, trứng cá, xoan… Đây là những cây không thuộc danh mục cây đô thị hoặc thuộc nhóm cây đô thị nhưng đã cong queo, sâu mục, già cỗi, chết.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ dịch chuyển 501 cây, khóm đơn lẻ như trúc đào, dâm bụt, cọ lùn, hoa giấy… để trồng cố định tại đất trống hai bên lề đường; khuôn viên trường học, nhà văn hoá, trung tâm thể thao, vườn hoa, trụ sở UBND xã… trên địa bàn các xã An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức, Dương Hòa. Đồng thời, 97 khóm trúc đào và 83 cây cọ dầu sẽ được đưa về vườn ươm để tiếp tục chăm sóc, sau đó sẽ được đánh chuyển ra trồng khi dự án có mặt bằng thi công.

Trần Hoàng
#di chuyển cây xanh Hà Nội #chặt hạ cây bóng mát #dự án nút giao Vành đai 3 #5 #trồng lại cây xanh #cây đô thị Hà Nội #quản lý cây xanh đô thị #bảo vệ môi trường Hà Nội #phục vụ xây dựng hạ tầng #cây cảnh dọc đường #vườn ươm cây xanh

