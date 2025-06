ĐHĐCĐ VIGLACERA – CTCP 2025: Thông qua định hướng phát triển giai đoạn mới

Ngày 10/6/2025 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty Viglacera – CTCP (VGC; HOSE) diễn ra tại Hà Nội với sự đồng thuận và nhất trí cao. Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Khẳng định thành tựu về sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển

Năm 2024 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng (VLXD) giảm sút, thiên tai ảnh hưởng nặng nề, bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều thách thức, nhưng Viglacera đã chủ động thích ứng linh hoạt và triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả, mang lại kết quả vượt kế hoạch: Doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.906 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.630 tỷ đồng - vượt 47% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; Tỷ lệ chia cổ tức là 22% - cao hơn 2% so với mục tiêu cam kết với ĐHĐCĐ.

Kết quả ấn tượng này cho thấy, năm 2024, Viglacera đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định, trở thành doanh nghiệp có lãi cao nhất trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Trong cả hai lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng, Viglacera đã triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chương trình lớn của Đảng và Chính Phủ, Bộ Xây dựng.

Trong đầu tư kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, một mô hình mới về khu công nghiệp hiện đại, nhân văn được Viglacera kích hoạt - bắt đầu từ sự kiện công bố Thuan Thanh Eco Smart IP phát triển theo tiêu chí xanh và thông minh. Viglacera cũng bổ sung vào quỹ đất của mình thêm 839 ha đất KCN thông qua việc Chính Phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 3 khu công nghiệp mới, lần lượt là KCN Dốc Đá Trắng (tỉnh Khánh Hòa), KCN Sông Công II (Thành phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên) và KCN Trấn Yên (huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái). Các KCN của Viglacera đều được đầu tư khu nhà ở công nhân với hạ tầng và tiện ích, dịch vụ đầy đủ, mang lại môi trường sống tốt nhất cho người lao động.

Một dự án công trình khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao (Angsana Quan Lạn Hạ Long) được bấm nút hoạt động tại vùng biển đảo được coi là trung tâm kinh tế biển mới của tỉnh Quảng Ninh.

Về vật liệu xây dựng, thương hiệu Viglacera gắn liền với uy tín các sản phẩm vật liệu xanh, thân thiện môi trường, thông minh và tiết kiệm năng lượng. Hệ sinh thái VLXD xanh và đồng bộ cho mọi công trình được Viglacera công bố rộng rãi tới toàn thị trường, dẫn dắt một xu thế văn minh từ sản xuất tới tiêu dùng. Phía sau sự xuất hiện những sản phẩm mới & tiêu biểu như đá nung kết vân trong xương, sen vòi phủ PVD, sứ vệ sinh thông minh kháng khuẩn tiết kiệm nước,… là những chương trình đầu tư bài bản về chiều sâu công nghệ sản xuất hiện đại. Cũng năm 2024 Viglacera đã tập trung nguồn lực củng cố và phát triển hệ thống hệ thống mạng lưới kinh doanh, qua đó mở rộng thị trường tới các vùng miền trên cả nước. Kết quả, lợi nhuận nhóm gạch ốp lát và bê tông khí đều vượt kế hoạch.

Về xuất khẩu, giá trị xuất khẩu đạt 46,86 triệu USD, tăng xấp xỉ 1,2 % so với thực hiện năm 2023. Đây không chỉ là năm đạt giá trị xuất khẩu cao nhất, mà còn mở rộng xuất khẩu tới hàng loạt quốc gia có yêu cầu tiêu chuẩn cao của Mỹ, khối EU, UK, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông và các nước trong khu vực.

Về chiều sâu quản trị, hàng loạt các lĩnh vực từ quản lý tài chính đến công tác kiểm soát được tăng cường, phù hợp với mô hình Công ty đại chúng.

Phát huy trách nhiệm xã hội.

Truyền thống Viglacera luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Viglacera đã thực hiện nhiều gói ủng hộ với tổng trị giá 47,6 tỷ đồng bằng vật liệu xây dựng do các doanh nghiệp của Tổng công ty sản xuất trên chính các dây chuyền công nghệ hiện đại của mình. Sản phẩm được chuyển đến nhiều địa phương trong các chương trình hỗ trợ, sửa chữa nhà tạm, nhà ở dột nát cho người nghèo; hoặc góp phần cải tạo các công trình công cộng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng. Viglacera cũng kịp thời ủng hộ việc xây mới các công trình nhà dân, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học tại Làng Nủ và thôn Nậm Tông (Lao Cai) sau thảm họa sạt lở đất hậu bão Yagi, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân địa phương.

Các giải thưởng đạt được trong năm 2024

Năm 2024 được xem là một năm thành công rực rỡ của Tổng công ty Viglacera khi doanh nghiệp vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác như: Lần thứ 7 vinh dự được trao "Thương hiệu Quốc gia 2024" ; lần thứ 9 liên tiếp từ 2016 đến nay đứng trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), Đứng đầu Top 10 công ty sản xuất vật liệu xây dựng; Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2024, Top 10 Thương hiệu Xanh năm 2024; Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2024 và “Bất động sản tiêu biểu 2024 - Doanh nghiệp xây dựng và cung cấp VLXD tiêu biểu”; Doanh nghiệp có dự án nhà ở xã hội được công nhận là "Dự án đáng sống"; Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam…

Năm 2025 và các mục tiêu tăng trưởng

Kế hoạch năm 2025 của Viglacera đã được ĐHĐCĐ thông qua với các chỉ tiêu chính như: Doanh thu thuần hợp nhất là 14.437 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty - CTCP là 1.743 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 7% so với thực hiện năm 2024, chi trả cổ tức 22% vốn điều lệ, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Hướng về mục tiêu trên, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển với các mục tiêu chính như sau

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng:

Năm 2025 sẽ dành nguồn lực tập trung đầu tư chiều sâu giải pháp công nghệ, kỹ thuật, nâng cao mức độ tự động hóa, tỷ lệ thu hồi, tiết giảm chi phí trong các lĩnh vực sản xuất. Qua đó đáp ứng những yêu cầu mới trên thị trường cao cấp, các sản phẩm phục vụ xuất khẩu và thay thế hàng nhập khẩu, các mặt hàng có giá trị cao và hiệu quả. Cụ thể như hệ thống băng áp lực cao và robot phun men .. với nhóm sứ vệ sinh; hay các giải pháp công nghệ nâng cao năng lực ngành kính và gia công sau kính (kính chống cháy, kính thông minh, kính chống phản quang, kính tiết kiệm năng lượng 2 lớp bạc; kính trang trí nội thất, kính nghệ thuật, kính kết hợp với các vật liệu khác như kim loại và gỗ).

Các giải pháp thiết kế - sử dụng gói sản phẩm đồng bộ (bao gồm kính, sứ, sen vòi, gạch ốp lát, bê tông khí) của Tổng công ty để tối ưu thi công và tối ưu chi phí cho các bên liên quan được chú trọng đầu tư.

Đối với lĩnh vực Bất động sản Khu công nghiệp: Để hạn chế ảnh hưởng bởi chính sách thuế đối ứng mới của Mỹ, đi đôi với nâng cấp chất lượng hạ tầng, tiện ích, triển khai mô hình dịch vụ “một cửa”, năm 2025 Viglacera sẽ tiếp tục phát triển các KCN mới tại các địa phương có vị trí lợi thế về hạ tầng, có khả năng thu hút đầu tư và kinh doanh hiệu quả; Đầu tư bổ sung các hạng mục công trình tiện ích; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành; Cải thiện chất lượng môi trường KCN bằng giải pháp tích hợp công nghệ xanh, thông minh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại lợi ích lớn hơn cho các nhà đầu tư.

Kế hoạch phát triển mạnh KCN xanh, thông minh nằm trong chiến lược hình thành thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, tạo dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đồng bộ, hiện đại, phù hợp định hướng phát triển bền vững của Chính phủ, đóng góp vào mục tiêu quốc gia đạt NetZero năm 2050.

Năm 2025 này, Viglacera hướng tới các địa bàn tiềm năng như Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thái Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Khánh Hòa…, dự kiến góp phần nâng tổng quỹ đất KCN lên 6.000 – 7.000ha.

Đối với lĩnh vực Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân: Tập trung phát triển các khu nhà ở xã hội/nhà ở công nhân đồng bộ với các KCN hiện có tại Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Hà Nội... Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở xã hội/nhà ở công nhân tại các KCN hiện có của Tổng công ty tại Thái Bình, Phú Thọ và các địa phương có nhu cầu hợp tác phát triển. Việc khảo sát, tìm kiếm phát triển các quỹ đất mới để đầu tư các khu nhà ở công nhân/nhà ở xã hội tại các địa phương có điều kiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành cũng được chú trọng.

Đại hội cũng đã thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực VLXD và phát triển BĐS, tích hợp dịch vụ - quản trị hoạt động tinh gọn, chuyên sâu - nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, vận hành số hóa hiện đại - cam kết phát triển bền vững.

Viglacera xác định chuyển đổi toàn diện quản trị hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên sâu theo nhóm, ngành, bảo đảm hiệu quả, tự chủ trong từng lĩnh vực..; Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo; hoạt động R&D đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hiện đại hóa công nghệ sản xuất VLXD, rút ngắn chu kỳ đưa sản phẩm mới ra thị trường; Có kế hoạch xây dựng và lan tỏa thương hiệu Viglacera như một biểu tượng của chất lượng và uy tín tại thị trường trong nước, đồng thời thúc đẩy quá trình vươn tầm thương hiệu ra thị trường quốc tế thông qua hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ tiêu chuẩn cao; Trong phát triển BĐS, sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng toàn diện…; Chú trọng mô hình khu công nghiệp tích hợp dịch vụ đô thị - logistics - tiện ích xã hội nhằm tạo giá trị dài hạn cho nhà đầu tư và cộng đồng.

Bầu Chủ tịch HĐQT

Ngày 30/5, Tổng công ty Viglacera - CTCP thông báo đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 -2029 của ông Nguyễn Văn Tuấn. Ông Tuấn, người tham gia HĐQT từ năm 2019, cho biết lý do rút lui là để tập trung thời gian cho các công việc theo kế hoạch cá nhân. Trước đó, ngày 16/5, Tổng công ty cũng đã tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Mạnh Hữu, Trưởng Ban Kiểm soát.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) diễn ra sáng nay, Viglacera đã trình cổ đông thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời tiến hành bầu bổ sung một thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029.

Theo Nghị quyết được công bố trước đại hội, ông Trần Mạnh Hữu – người từng giữ vai trò Trưởng Ban Kiểm soát đã được HĐQT đề cử và bầu bổ sung vào HĐQT. Dù hiện không sở hữu cổ phần tại Viglacera, ông Hữu đã được HĐQT Tổng công ty họp và nhất trí bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029 ngay trong phiên họp sáng cùng ngày.

Ở vị trí Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Việt Trung - Phó bộ phận Kiểm toán nội bộ - được cổ đông lớn Gelex đề cử và đã được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát. Cùng thời điểm, Ban Kiểm soát cũng đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Như vậy, các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Viglacera đã được kiện toàn ngay trong khuôn khổ ĐHĐCĐ, đảm bảo tính liên tục và ổn định cho bộ máy điều hành trong nhiệm kỳ mới.