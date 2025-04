Đếm ngược đến Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

TPO - Sáng 30/4, hoạt động diễu binh, diễu hành nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ chính thức diễn ra trên trục đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất (quận 1, TPHCM).

Buổi lễ sẽ bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4 gồm các hoạt động: Chương trình nghệ thuật; Nghi lễ Chào cờ; Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phát biểu của đại diện cựu chiến binh, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam; Chương trình diễu binh, diễu hành và thả chim bồ câu.

Cùng thời điểm này, tại Bến Bạch Đằng (quận 1), các chiến sĩ Lữ đoàn 96 sẽ bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh đó, lực lượng không quân sẽ bay chào mừng (dự kiến 13 máy bay trực thăng, 9 máy bay Yak-130, 7 máy bay Su-30MK2) trình diễn thả cờ, thả bẫy nhiệt...

Các khối diễu binh đi hướng nào?

Các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ hướng giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm (cổng 2 - Thảo Cầm Viên, quận 1), sau đó tiếp tục di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất.

Tham gia diễu binh, diễu hành có tổng cộng 56 khối. Trong đó, có 4 khối xe nghi trượng, gồm: Khối xe Quốc huy (tiến vào lễ đài đầu tiên), tiếp theo là Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; Khối xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khối xe biểu tượng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Khối xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân.

Phần diễu binh có 36 khối của Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an. Ngoài ra, còn có Khối Quân đội của Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Phần diễu hành có sự tham gia của 12 khối quần chúng, gồm: Khối Tôn vinh các anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, các nhân chứng lịch sử tiêu biểu; Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Khối Cựu chiến binh; Khối Cựu thanh niên xung phong giải phóng; Khối Công nhân; Khối Nông dân; Khối Trí thức; Khối Doanh nhân; Khối Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; Khối Phụ nữ; Khối Thiếu nhi và thanh niên; Khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông.

Sau khi đi qua Hội trường Thống Nhất, lực lượng diễu binh, diễu hành chia làm 4 hướng di chuyển về điểm tập kết. Các tuyến đường đoàn đi qua đều có màn hình LED cỡ lớn giúp người dân dễ dàng theo dõi.

Cụ thể, hướng 1 (gồm: Khối Nữ Quân nhạc; Khối Sĩ quan Đại diện 5 cánh quân; Khối Chiến sĩ giải phóng quân; Khối Sĩ quan lục quân; Khối Sĩ quan hải quân; Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân; Khối Sĩ quan biên phòng) sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng 8. Các lực lượng tại hướng này sẽ tập kết ở Công viên Tao Đàn.

Hướng 2 (gồm: Khối Sĩ quan Cảnh sát biển; Khối Sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật; Khối Nữ sĩ quan thông tin; Khối Nữ sĩ quan quân y; Khối Chiến sĩ tác chiến điện tử; Khối Lực lượng tác chiến không gian mạng; Khối Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam) sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Bến Bạch Đằng.

Hướng 3 (gồm: Khối Chiến sĩ Lục quân; Khối Chiến sĩ Tăng - Thiết giáp; Khối Chiến sĩ đặc công; Khối Nữ chiến sĩ biệt động; Khối Chiến sĩ đặc nhiệm dù; Khối Nam dân quân biển; Khối Nữ du kích miền Nam; Khối Nữ dân quân miền Bắc) sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.

Hướng 4 (gồm: Khối Sĩ quan Công an nhân dân; Khối Sĩ quan Cảnh sát nhân dân; Khối Sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Khối Sĩ quan Không quân Công an nhân dân; Khối Nữ cảnh sát giao thông; Khối Sĩ quan Công an TPHCM; Khối Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; Khối Sĩ quan Cảnh sát cơ động; Khối Nữ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối Chiến sĩ cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu; Khối Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh) sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hai Bà Trưng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.

Đối với 12 khối diễu hành quần chúng, sau khi đến Hội trường Thống Nhất sẽ đi thẳng qua cổng chính, rồi qua cổng phụ để về vị trí tập kết tại công viên Tao Đàn.

Công an TPHCM lưu ý, các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước phải đến đúng giờ, mang theo thư mời, thẻ đeo, căn cước công dân và chấp hành các quy định về kiểm tra an ninh. Chấp hành hướng dẫn của lễ tân, phục vụ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự. Không đưa thẻ cho người không liên quan vào khu vực lễ đài.

Các đại biểu quan sát, nắm tình hình người xung quanh, nếu cảm thấy mệt, xỉu hoặc phát hiện người mệt, xỉu, người lạ, trống chỗ thì báo ngay cho lực lượng làm nhiệm vụ. Khi xảy ra tình huống đột xuất thì theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, bình tĩnh di chuyển ra khu vực an toàn.

Người dân lưu ý gì?

Công an TPHCM khuyến cáo không mang theo túi xách, chai nước, dù che đến khu vực tổ chức lễ kỷ niệm. Không mang theo các vật sắc nhọn, chất dễ cháy nổ, độc, vật nguy hiểm, đèn chiếu laser.

Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, kiểm soát người, xe ra vào khu vực tổ chức lễ bằng cổng từ, máy soi an ninh tại các chốt Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Du - Pasteur.

Các đại biểu mặc trang phục đúng quy định, vào khu vực theo đoàn, chung xe do ban tổ chức sắp xếp, không đi xe cá nhân vào khu vực giới hạn, không tùy tiện vào khu vực cấm, giới hạn của lực lượng chức năng.

Đại biểu vi phạm sẽ được nhắc nhở, nếu tiếp tục vi phạm sẽ mời ra khỏi khu vực, lập biên bản và thông báo về cơ quan chủ quản kiểm điểm, xử lý theo quy định.