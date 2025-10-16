Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đề xuất mới về bảo hiểm thất nghiệp

Phan Thiên
TPO - Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng khoản lương phải đóng, đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 năm đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật...

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm (sửa đổi) về bảo hiểm thất nghiệp. Luật này đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/1/2026.

bhtn-2.jpg
Bộ Nội vụ đề xuất nhiều điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh họa.

Theo dự thảo nghị định này, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương tháng gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản bổ sung này phải có mức tiền cụ thể, ghi trong hợp đồng lao động và được chi trả ổn định. Những khoản biến động theo năng suất, chất lượng công việc hay hiệu quả lao động sẽ không tính vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức 1% tiền lương tháng; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Bộ Nội vụ, mức đóng này bảo đảm khả năng chi trả, an toàn quỹ và tiếp tục không cần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước trong 3 năm tới.

So với Luật hiện hành và các phương án 0,8%-0,9% từng được đề xuất, phương án 1% có tính ổn định, đồng thời cho phép linh hoạt trong việc điều chỉnh hỗ trợ của Nhà nước.

Miễn đóng tối đa 1 năm cho người khuyết tật

Dự thảo nghị định này cũng đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 năm đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật.

Theo cơ quan soạn thảo, hiện tại, cả nước có khoảng 6,4 triệu người khuyết tật, trong đó khoảng 2 triệu người có khả năng lao động. Nếu 10% trong số này tham gia thị trường lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng/tháng thì số tiền giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 144 tỷ đồng/năm. Mức giảm này vẫn bảo đảm an toàn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Tại dự thảo nghị định này, Bộ Nội vụ còn đề xuất bổ sung quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi: người lao động có tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động bị huỷ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, người lao động được cơ quan bảo hiểm thất nghiệp xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phan Thiên
