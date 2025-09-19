Đề xuất mới về bảo hiểm sức khỏe trường hợp khách bị tử vong

TPO - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đề xuất bỏ quyền lợi với trường hợp người tham gia sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có thời hạn dưới 1 năm bị tử vong. Doanh nghiệp kêu khó, Bộ Tài chính cho rằng cần đánh giá tổng thể về thực trạng và quy định pháp lý.

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Bộ Tài chính đề xuất, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được kinh doanh các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 1 năm trở xuống, nhưng không còn bao gồm quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xảy ra tử vong như trước đây.

Đây là nội dung ghi nhiều góp ý trong quá trình lấy ý kiến. Doanh nghiệp bảo hiểm kêu khó, trong khi Bộ Tài chính cho rằng cần đánh giá tổng thể về thực trạng và quy định pháp lý.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Hiệp hội), quyền lợi tử vong vốn đã thuộc phạm vi bảo hiểm sức khỏe, hiện nhiều doanh nghiệp phi nhân thọ đang triển khai. Trên thực tế, các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có rủi ro tử vong được thiết kế đơn giản, không có yếu tố tiết kiệm hay đầu tư như bảo hiểm nhân thọ, và giúp bảo vệ tài chính khi người được bảo hiểm không may qua đời do tai nạn, ốm đau hoặc bệnh tật.

Hiệp hội cho rằng, quyền lợi tử vong dưới 1 năm về bản chất tương đồng với bảo hiểm tai nạn và sức khỏe mà doanh nghiệp phi nhân thọ đang triển khai. Vì vậy, nếu dự thảo luật chưa làm rõ, cần bổ sung nội dung này để thống nhất cách hiểu và đảm bảo doanh nghiệp tiếp tục triển khai sản phẩm phù hợp.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đang lấy ý kiến .

Nhóm doanh nghiệp bảo hiểm gồm MSIG, Tokyo Marine, ABIC cũng đề nghị giữ nguyên quy định cho phép kinh doanh sản phẩm có rủi ro tử vong dưới 1 năm. Các đơn vị này cho rằng quy định tại dự thảo Luật chưa rõ ràng, dễ gây khó khăn về pháp lý và thực tiễn triển khai.

Bảo hiểm PTI đồng quan điểm, kiến nghị giữ nguyên nội dung trong Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022: “Các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 1 năm trở xuống”. Doanh nghiệp này còn đề nghị sửa định nghĩa tại dự thảo: “Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật, bao gồm rủi ro tử vong hoặc chăm sóc sức khỏe”.

Theo PTI, trên thực tế, các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trong nước và quốc tế đều bao gồm quyền lợi tử vong. Bảo hiểm Bảo Minh cũng đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh định nghĩa, để phản ánh đúng bản chất của bảo hiểm sức khỏe và bao quát các rủi ro phát sinh.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cũng dẫn chứng, nhiều sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hiện nay đã bao gồm quyền lợi tử vong, như bảo hiểm tai nạn toàn diện hoặc các gói chăm sóc nâng cao. Tuy nhiên, trong Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, định nghĩa bảo hiểm sức khỏe và đối tượng bảo hiểm chưa đề cập đến rủi ro tử vong. Nay dự thảo luật lại đề xuất bỏ quy định cho phép doanh nghiệp phi nhân thọ kinh doanh sản phẩm này, dễ dẫn đến cách hiểu không thống nhất.

Do đó, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội kiến nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung “rủi ro tử vong” vào định nghĩa bảo hiểm sức khỏe. Nếu không sửa, cần giữ nguyên quy định hiện hành tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 để tránh xáo trộn.

Cũng liên quan sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ, Bảo Minh đề xuất sửa đổi quy định: "Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài kinh doanh các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 5 năm trở xuống".

Doanh nghiệp lý giải, bảo hiểm sức khỏe vốn là sản phẩm truyền thống của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, được triển khai tại Việt Nam từ trước năm 2010. Các doanh nghiệp này có đủ năng lực, kinh nghiệm để đánh giá rủi ro và triển khai sản phẩm mà không cần giới hạn thời hạn bảo hiểm.

Khác với bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe không có yếu tố tích lũy hay đầu tư. Nhiều khách hàng còn có nhu cầu tham gia hợp đồng dài 3-5 năm để bảo vệ sức khỏe.

Bộ Tài chính cho rằng, theo kinh nghiệm quốc tế, bảo hiểm sức khỏe dài hạn được quản lý tương tự bảo hiểm nhân thọ. Do vậy, cần đánh giá tổng thể thực trạng và quy định pháp lý trước khi đưa ra quy định phù hợp.