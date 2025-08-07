Mới hơn 11% người Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ

Dù được đánh giá là “lá chắn” tài chính thiết thực trước các rủi ro về sức khỏe và thu nhập, nhưng đến nay, tỷ lệ người dân Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 11,7%. Đây là con số khiêm tốn so với các nước trong khu vực và đặt ra nhiều thách thức trong lộ trình phát triển an sinh tài chính toàn dân.

Ngày 7/8, tại tọa đàm “Những câu chuyện phía sau hợp đồng bảo hiểm” do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức, TS.BS Nguyễn Ngọc Tuấn, giảng viên bộ môn Chấn thương chỉnh hình Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, chi phí điều trị hiện nay không chỉ tăng do trượt giá, mà còn vì ứng dụng ngày càng nhiều thiết bị y tế hiện đại.

“Riêng trong các ca đột quỵ hay phẫu thuật chỉnh hình, chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Với những ca bệnh cần dùng thuốc đặc trị hoặc kỹ thuật cao, bảo hiểm y tế là chưa đủ. Khi đó, bảo hiểm nhân thọ và các gói bảo hiểm bổ trợ là giải pháp giúp người bệnh giảm thiểu áp lực tài chính, hạn chế rơi vào cảnh nợ nần” - BS Tuấn nói.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm

Dữ liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường đạt khoảng 72.090 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, doanh thu khai thác mới đạt gần 13.050 tỷ đồng, tăng tới 9%. Số hợp đồng còn hiệu lực hiện khoảng 11,7 triệu. Cũng trong thời gian này, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả hơn 28.890 tỷ đồng quyền lợi cho khách hàng.

Dù những con số trên cho thấy tín hiệu khả quan, nhưng thực tế tỷ lệ người Việt tham gia bảo hiểm nhân thọ vẫn rất thấp. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chỉ mới khoảng 11,7% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ. Trong khi đó, tại Philippines, tỷ lệ này là 38%; Malaysia khoảng 50%; Singapore tới 80% và Mỹ lên đến 90%.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhìn nhận: “Chúng ta đang đứng trước một thời điểm đặc biệt trong hành trình phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ. Từ ngày 1/7/2025, tất cả doanh nghiệp sẽ phải tái cấu trúc sản phẩm để phù hợp với quy định mới, hướng đến minh bạch hơn, hiệu quả hơn và bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt hơn”.

Đặc biệt, việc số hóa quy trình bồi thường là một thay đổi đáng kể. Nhiều công ty đã triển khai quy trình từ nộp hồ sơ, xét duyệt đến chi trả hoàn toàn online. Có nơi chỉ cần chưa tới 24 giờ sau khi nhận đủ hồ sơ là hoàn tất thanh toán. Một số doanh nghiệp còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để rút ngắn thời gian phê duyệt chỉ còn vài phút.

“Với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam là thị trường có tiềm năng rất lớn. Chúng tôi tin rằng, nếu tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, bảo hiểm nhân thọ sẽ dần trở thành một phần quen thuộc trong kế hoạch tài chính của mỗi gia đình” - ông Dũng kỳ vọng.