Đề xuất hình thành lễ hội thống nhất dịp 30/4

Theo ông Nhựt, các cấp có thẩm quyền thành phố đã thực hiện đầy đủ, sáng tạo các chỉ đạo của Trung ương với sự vào cuộc tổng lực, toàn diện của cả hệ thống chính trị để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, đem lại sự thành công và tạo được dấu ấn xã hội mạnh mẽ, sự rung động sâu sắc trong lòng mọi người.

Dẫn câu nói nổi tiếng của cụ Phan Chu Trinh, ông Nguyễn Minh Nhựt nhận định các hoạt động vừa qua đều đảm bảo cả 3 tuyến “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”: vừa mở mang dân trí, vừa lo lắng chu đáo, ân cần, nghĩa tình đối với dân sinh, người có công không chỉ những người ở thành phố mà khắp mọi miền đất nước.

Đặc biệt là tuyến “chấn dân khí”, tức đã đạt được sự hưởng ứng, sự rung động thật sự trong lòng dân đối với các hoạt động đầy đủ, toàn diện, phong phú và có ấn tượng của thành phố trong quá trình tổ chức.

Theo ông Nhựt, thông thường “độ rung của xã hội” đối với một trend (xu hướng) trên TikTok là khoảng từ 3-5 ngày. Trong khi đó, từ lúc chúng ta tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt (hướng đến đại lễ kỷ niệm 30/4 - PV) đến nay gần một tháng mà chuỗi này vẫn tiếp tục.

Cùng với đó là nhiều hoạt động, công trình, sản phẩm dấu ấn đáp ứng yêu cầu trước mắt và để lại cho đời sau, gồm cả những ca khúc mới được viết, những công trình được xây dựng, được khánh thành trong dịp này.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho rằng từ kết quả của sự hưởng ứng của lòng dân, kết quả thành công của chuỗi hoạt động trong những ngày tháng 4, chúng ta có thể suy nghĩ để từng bước hình thành nên lễ hội thống nhất hằng năm nhân dịp 30/4.

“Có thể chưa gọi là Tết Thống nhất hay Tết Độc lập nhưng đã có những dấu hiệu về cơ sở thực tiễn, lý luận để có thể hình thành nên chuỗi hoạt động trong lễ hội thống nhất hằng năm”, ông Nguyễn Minh Nhựt nói và cho rằng có thể xem đây như một sản phẩm dịch vụ, du lịch riêng có, đầy bản sắc và có tầm vóc công nghiệp văn hóa.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Minh Nhựt bày tỏ tiếc nuối khi trong tổng thể các hoạt động hưởng ứng của thành phố trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với gần 20 hoạt động (trong đó có vận động xã hội hóa để bắn pháo hoa ở 30 điểm - một việc chưa từng diễn ra trước đây) nhưng lại không có một hoạt động nào là hoạt động riêng lẻ cấp toàn quốc mà Trung ương giao cho TPHCM để thành phố thể hiện được khát vọng, tài năng của mình, để lại dấu ấn cho mai sau.

Trao đổi trước đó tại phiên họp, TS. Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - cho biết trong tháng 4, lĩnh vực dịch vụ của thành phố “tăng đột biến”, đặc biệt là du lịch. Kết quả này đến từ hai bệ đỡ chủ lực là đại lễ 30/4 và đại lễ Vesak. Mặt khác, thành phố cũng có sự chủ động liên kết các hoạt động du lịch, thương mại, kích cầu văn hóa vào đại lễ, tạo sức bật lớn.

Ông Vũ cũng cho rằng thông qua các hoạt động đại lễ vừa rồi, một lần nữa khẳng định lại rằng hạ tầng dịch vụ, hạ tầng du lịch, hạ tầng văn hóa TPHCM cần tiếp tục được nâng cấp nhằm đảm bảo sức chứa cùng với khối lượng công việc đặc trưng.

Theo thống kê từ Sở Du lịch TPHCM, từ ngày 20/4 - 4/5, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi, giải trí đạt khoảng 2,7 triệu lượt, khách quốc tế đến TPHCM ước khoảng 355.000 lượt, doanh thu ước đạt 15.707 tỷ đồng.

​Chỉ tính riêng trong dịp lễ 30/4 (5 ngày), khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 1,9 triệu lượt (tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2024), khách quốc tế đến thành phố ước khoảng 120.000 lượt (tăng 122,2% so với cùng kỳ năm 2024), khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 867.000 lượt (tăng 333,5% so với cùng kỳ năm 2024)… ​Doanh thu ước đạt 7.138 tỷ đồng, tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 là 3.235 tỷ đồng).