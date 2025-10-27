Đề xuất chuyển quy trình cấp đổi giấy phép, phù hiệu ô tô qua VNeID

TPO - Hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực vận tải đường bộ sắp được cắt giảm mạnh, toàn bộ quy trình cấp - thu hồi giấy phép và phù hiệu xe sẽ chuyển sang hình thức điện tử qua ứng dụng VNeID. Những thay đổi này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và tăng sức cạnh tranh.

Bộ Xây dựng vừa gửi công văn lấy ý kiến góp ý của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các hiệp hội vận tải ô tô về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định trong lĩnh vực đường bộ.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào Nghị định 158/2024 và Nghị định 165/2024 của Chính phủ, theo hướng đơn giản hóa hàng loạt điều kiện kinh doanh vận tải, cắt bỏ những yêu cầu không còn phù hợp thực tế.

Đặc biệt, thủ tục cấp và thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe, giấy phép liên vận quốc tế sẽ được rút gọn tối đa và chuyển sang hình thức điện tử hoàn toàn thông qua ứng dụng VNeID. Việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại và giảm áp lực về giấy tờ.

Dự thảo Nghị định sửa đổi sẽ rút gọn tối đa việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe và chuyển sang hình thức điện tử qua ứng dụng VNeID. Ảnh: Lộc Liên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ không còn phải chứng minh quyền sở hữu phương tiện hoặc nộp bản gốc công chứng như trước. Thay vào đó, có thể nộp bản sao điện tử hoặc chứng thực từ sổ gốc, miễn đảm bảo tính xác thực. Các quy định về thuê phương tiện, hợp đồng hợp tác,cho thuê tài chính cũng được mở rộng, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong huy động phương tiện.

Đáng chú ý, thời gian cấp hoặc cấp lại phù hiệu xe sẽ được rút ngắn còn 2 ngày làm việc, đồng thời cho phép nộp hồ sơ xin cấp lại trước 15 ngày khi phù hiệu sắp hết hạn - tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có đội xe lớn hoạt động liên tục.

Dự thảo cũng nhấn mạnh nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng và minh bạch giữa các loại hình vận tải, đồng thời phân biệt rõ giữa kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ. Chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn với lái xe được thuê, phù hợp tinh thần chỉ đạo tại Kết luận 45-KL/TW và Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo còn rà soát toàn bộ các hiệp định vận tải quốc tế mà Việt Nam là thành viên (với Lào, Campuchia, Trung Quốc, ASEAN...), nhằm bảo đảm tính tương thích với thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia vận tải xuyên biên giới.

Các chuyên gia đánh giá, việc sửa đổi này thể hiện tư duy điều hành mới của Chính phủ - lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy chuyển đổi số và giảm rào cản hành chính trong lĩnh vực vận tải - ngành đang chịu sức ép lớn từ sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và logistics xuyên biên giới.

Việc đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp quản lý được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí logistics quốc gia.

Theo Bộ Xây dựng, hiện có hơn 70.000 doanh nghiệp và hàng trăm nghìn phương tiện đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ - một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng hàng hóa nội địa. Việc đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp quản lý được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí logistics quốc gia, vốn đang chiếm 16-17% GDP - cao hơn mức trung bình của nhiều nước trong khu vực.

Theo ước tính, khi nghị định sửa đổi được ban hành, cộng đồng doanh nghiệp có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nhờ giảm thời gian làm thủ tục, chi phí in ấn, chứng nhận và kiểm định. Bên cạnh đó, mô hình quản lý điện tử qua VNeID cũng giúp cơ quan quản lý giám sát minh bạch, nhanh chóng và chính xác hơn.