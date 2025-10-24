'Đệ nhất danh quả' Hà Tĩnh được chọn trong tiệc cưới Đỗ Thị Hà

TPO - Bưởi Phúc Trạch là món tráng miệng duy nhất được lựa chọn trong đám cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân. Đây là trái đặc sản được mệnh danh "đệ nhất danh quả" ở Hà Tĩnh.

Lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra trong không gian hoành tráng, được dựng trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Thực đơn tiệc cưới gây ấn tượng với nhiều món ăn mang phong vị ẩm thực cao cấp, hải sản đắt tiền như cá hồi áp chảo, bào ngư sốt nấm, tôm hùm hấp bia… Đáng chú ý, món tráng miệng được lựa chọn là bưởi Phúc Trạch - loại trái cây thanh mát, tượng trưng cho phúc lành và sung túc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, số trái cây phục vụ trong tiệc cưới được đặt hàng tại Hợp tác xã Choa (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) do vợ chồng anh Trần Xuân Loát (SN 1988) và chị Nguyễn Huyền Ân (SN 1991) làm chủ.

Chị Nguyễn Huyền Ân tại vườn bưởi Phúc Trạch.

Chị Huyền Ân cho biết từ ngày 12/10, một đơn vị tổ chức tiệc cưới ở Đồng Hới liên hệ đặt 350 quả bưởi Phúc Trạch để làm món tráng miệng cho "sự kiện đặc biệt" nhưng không tiết lộ cụ thể đó là đám cưới của ai.

"Chúng tôi gửi mẫu bưởi được trồng theo hướng hữu cơ, sinh thái để họ chọn. Đến ngày 20/10, sau khi hái và đóng gói kỹ càng, chúng tôi chuyển đủ 350 quả theo đơn đặt hàng. Sau đó, khi biết đây là đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, cả hai vợ chồng rất xúc động và tự hào vì sản phẩm quê hương được lựa chọn trong sự kiện đặc biệt như vậy", chị Huyền Ân chia sẻ.

Chi tiết thực đơn tiệc cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Vợ chồng anh Loát, chị Ân đều là cựu sinh viên Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp, họ quyết định về quê chồng ở Hà Tĩnh lập nghiệp. Năm 2021, hai người thành lập Hợp tác xã Choa, chuyên canh tác và kinh doanh bưởi Phúc Trạch.

Nhờ áp dụng mô hình nông nghiệp sạch, kết hợp quảng bá và bán hàng trên nền tảng số, sản phẩm của họ ngày càng được biết đến rộng rãi, có chỗ đứng trên thị trường.

Ông Phan Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch - chia sẻ chính quyền và người dân địa phương rất vui, tự hào khi đặc sản bưởi Phúc Trạch được lựa chọn làm món tráng miệng duy nhất trong đám cưới của Đỗ Thị Hà.

"Gia đình doanh nhân Nguyễn Viết Vương có đầy đủ điều kiện chọn nhiều loại trái cây quý khác, nhưng việc chọn bưởi Phúc Trạch là lựa chọn tinh tế. Bởi, loại quả này không chỉ đẹp về hình thức mà còn có hương thơm đặc trưng, phù hợp với các dịp trọng đại như lễ cưới", ông Thanh nói.

Bưởi Phúc Trạch loài quả đặc sản tại Hà Tĩnh.

Theo ông Thanh, 350 quả bưởi được sử dụng trong tiệc cưới đều trồng trong vườn sinh thái, hữu cơ. Mô hình này không dùng thuốc trừ sâu, chỉ bón phân hữu cơ, bảo vệ thảm cỏ và thiên địch sâu bọ tự nhiên, giúp cây phát triển bền vững, cho quả sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Hiện, xã Phúc Trạch có gần 550 ha trồng bưởi, trong đó 470 ha đang cho quả, sản lượng ước đạt 6.580 tấn mỗi năm, trị giá khoảng 150 tỷ đồng. Bưởi Phúc Trạch không chỉ tiêu thụ mạnh tại Nghệ An, Hà Nội mà còn mở rộng ra các tỉnh phía Bắc, phía Nam và được xuất khẩu ra nước ngoài.

Sản phẩm này từng được vinh danh trong Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý và được mệnh danh là "đệ nhất danh quả" của Hà Tĩnh.