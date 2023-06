Đẩy mạnh ứng dụng số trong khởi nghiệp, lập nghiệp và bảo vệ môi trường

Ngày 19/6, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 Cụm Đồng bằng Sông Hậu. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Đoàn; anh Trần Văn Đông, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra TƯ Đoàn chủ trì hội nghị tại điểm cầu T.Ư Đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác giáo dục các cấp bộ Đoàn trong Cụm Đồng bằng sông Hậu triển khai hiệu quả, thông qua việc tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được các tỉnh, thành Đoàn thực hiện phù hợp với đặc thù các địa phương, đơn vị. Nhiều công trình, phần việc được các tỉnh, thành Đoàn triển khai, thực hiện.

Việc sử dụng các trang mạng xã hội để đoàn kết, tập hợp, định hướng thanh niên gắn với đặc trưng ngành nghề, sở thích, nhu cầu chính đáng được tăng cường. Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm là triển khai hiệu quả phần mềm quản lý đoàn viên và app Thanh niên Việt Nam.

Tỉnh Đoàn An Giang lắp đặt mới 236 đèn năng lượng mặt trời, trồng hơn 31.350 cây xanh, xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn.

Tỉnh đoàn Sóc Trăng thực hiện công trình thắp sáng đường quê chiều dài 37km, sửa chữa và làm mới 71km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 9 cầu giao thông nông thôn, tham gia tu sửa 2 Nhà văn hóa, xây dựng mới 9 căn nhà cho đoàn viên thanh niên.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thành Đoàn Cần Thơ duy trì 130 mô hình tuyến đường, hẻm “An toàn - xanh - sạch” và ra mắt mới và nâng chất 46 tuyến đường, hẻm “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”; thành lập 83 đội thanh niên tình nguyện phối hợp ngành chức năng tuần tra, canh gác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.