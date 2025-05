Dầu vón cục lại xuất hiện ở biển Nha Trang, dính đầy vào du khách tắm biển

TPO - Chị Trần Thị Duyên - chủ nhà hàng Viễn Phương ở phường Mũi Né ( TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vô tình nhận được số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của mình, do người khác chuyển nhầm. Do đó, chị Duyên đã đến công an trình báo.