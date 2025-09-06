Dấu hiệu nhận biết bạn có thể đã bị suy tim

TPO - Suy tim là một bệnh lý mạn tính có thể kiểm soát được nếu người bệnh tuân thủ đúng phác đồ điều trị và có lối sống lành mạnh.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh này, TS.BS. Hoàng Thị Phú Bằng - Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai sẽ có chia sẻ với bạn đọc của Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Bạch Mai những kiến thức về căn bệnh này.

Không phải tất cả các bệnh lý của tim đều có triệu chứng rõ ràng. Một số triệu chứng thậm chí còn không xuất hiện ở ngực và không phải dễ thấy chính xác điều gì đang diễn ra. Điều này đặc biệt chính xác trong trường hợp người từ 60 tuổi trở lên, thừa cân hoặc bị tiểu đường, mỡ máu vượt ngưỡng hay huyết áp cao. Ảnh minh họa: Internet

Suy tim là gì?

Suy tim là tình trạng bệnh lý khi tim không thể bơm đủ máu và oxy để cung cấp cho các cơ quan khác. Đây có thể là hậu quả của nhiều bệnh lý tim mạch như:

Tăng huyết áp

Bệnh động mạch vành

Bệnh van tim

Bệnh cơ tim

Rối loạn nhịp tim

Tim bẩm sinh

Tổn thương cơ tim do lạm dụng rượu, nhiễm virus hoặc tác dụng phụ của thuốc hóa trị

Dấu hiệu nhận biết suy tim

Suy tim có thể diễn biến cấp tính hoặc mạn tính. Các triệu chứng thường gặp bao gồm:

Khó thở, đặc biệt là cơn khó thở kịch phát về đêm

Giảm khả năng gắng sức, mệt mỏi, yếu

Phù mắt cá chân

Tĩnh mạch cổ nổi

Tiểu ít và tăng cân > 2kg/tuần có thể là dấu hiệu ứ dịch

Ho không ngừng: Trong hầu hết các trường hợp, đây không phải là dấu hiệu của bệnh tim. Nhưng nếu bản thân bị bệnh tim hoặc biết mình có nguy cơ mắc bệnh, hãy đặc biệt chú ý đến triệu chứng này. Nếu bạn bị ho kéo dài khạc ra đờm trắng hoặc hồng, đó có thể là dấu hiệu của bệnh suy tim. Điều này xảy ra khi tim không thể theo kịp nhu cầu của cơ thể, khiến máu rò rỉ trở lại vào phổi. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra có thể chú ý đến một số dấu hiệu sau:

Tức ngực: Đây là dấu hiệu thông thường nhất của các nguy cơ liên quan đến tim. Nếu bạn có một động mạch bị tắc hoặc là có một cơn đau tim, bạn có thể cảm thấy đau, tức, hoặc nặng ngực. Cảm giác này thường kéo dài trong vài phút và có thể xuất hiện lúc bạn nghỉ ngơi hoặc lúc bạn hoạt động thể chất.

Nó có thể chỉ là một cơn đau ngắn hoặc có một điểm khi sờ hoặc nhấn vào lại đau hơn, trường hợp các triệu chứng này tăng lên và không biến mất trong vài phút, người bệnh cần đi khám ngay để kịp thời điều trị.

Ngoài ra, các triệu chứng có thể có vấn đề về tim thậm chí là đau tim mà không bị đau ngực. Điều này đặc biệt phổ biến ở phụ nữ hoặc bệnh nhân tiểu đường.

Buồn nôn, khó tiêu, ợ nóng hoặc đau dạ dày: Thường thì những triệu chứng này hay được ghi nhận ở các bệnh nhân nữ nhiều hơn nam giới. Người bệnh bị đau bụng vì nhiều lý do không liên quan gì đến tim. Nó có thể do thức ăn gây nên, nhưng nó cũng có thể xảy ra trong một cơn đau tim.

Vì vậy, nếu cảm thấy có dấu hiệu như trên, hãy đến bác sĩ kiểm tra, đặc biệt có bất kỳ triệu chứng nào khác trong danh sách này.

Chóng mặt hoặc choáng váng: Có rất nhiều lý do khiến chúng ta mất thăng bằng hoặc chóng mặt trong chốc lát. Có thể do không uống đủ nước hay ăn đủ chất, thay đổi tư thế đứng lên quá nhanh.

Nhưng nếu bất ngờ bị loạng choạng, đi kèm với tức ngực hoặc khó thở, hãy nhanh chóng đi khám để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị.

Dễ kiệt sức: Nếu đột nhiên thấy mệt hoặc đứt hơi sau khi làm những việc mà bạn đã làm trước đây nhưng chẳng có vấn đề gì như: Leo cầu thang hoặc lấy đồ ra khỏi xe, rất có thể là một trong những triệu chứng của bệnh suy tim, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Ngáy: Việc ngáy một chút khi ngủ là chuyện bình thường, nhưng nó sẽ bất thường khi ngáy to mà âm thanh như tiếng thở hổn hển hoặc nghẹt thở, biểu hiện của chứng ngưng thở khi ngủ. Đó là khi nhiều lần trong đêm bị ngừng thở trong thời gian ngắn trong giấc ngủ, khiến trái tim phải gánh nhiều áp lực hơn.

Nếu gặp triệu chứng này, người bệnh cần đi khám để thực hiện đo đa ký giấc ngủ (là các xét nghiệm ghi lại hoạt động của cơ thể trong khi ngủ) xem bạn có vấn đề hay không. Nếu có, người bệnh sẽ cần sử dụng máy thở áp lực dương liên tục (CPAP) để điều hòa nhịp thở lúc ngủ.

Phù chân, bàn chân và cổ chân: Đây có thể là dấu hiệu cho thấy hoạt động bơm máu của tim có vấn đề, khi tim không bơm đủ nhanh, máu đọng lại trong các tĩnh mạch gây phù. Suy tim cũng khiến thận loại bỏ nước và natri thừa khó hơn, điều này cũng gây phù.

Nhịp tim nhanh: Hay trống ngực, rối loạn nhịp tim bởi việc giảm công suất bơm máu, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn.

Nhầm lẫn, giảm khả năng suy nghĩ: Người bệnh còn bị giảm trí nhớ hoặc mất cảm giác phương hướng. Sự thay đổi nồng độ của một số chất trong máu, chẳng hạn như natri, là nguyên nhân của triệu chứng này.

Nếu những người đã được chẩn đoán bị suy tim, điều quan trọng là chúng ta phải nắm vững, theo dõi các triệu chứng và thông báo cho bác sĩ trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào. Hãy đi tầm soát và sàng lọc tim mạch để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị sớm.

Nguyên tắc điều trị và chăm sóc

Mục tiêu chính của việc điều trị suy tim là giảm gánh nặng cho tim và cải thiện chức năng tim. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa điều trị bằng thuốc, chế độ ăn, luyện tập và theo dõi lâu dài.

Điều trị bằng thuốc: Bệnh nhân cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ và không tự ý bỏ thuốc. Các loại thuốc thường được sử dụng bao gồm:

Thuốc ức chế men chuyển (ACE-I) hoặc ức chế thụ thể (ARNI)

Thuốc chẹn beta giao cảm (BB)

Thuốc lợi tiểu để giảm ứ dịch

Thuốc đối kháng thụ thể aldosterone (MRA)

Thuốc ức chế đồng vận chuyển muối - đường (SGLT2I)

Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt:

Hạn chế muối để giảm giữ nước.

Hạn chế dịch (1–2 lít/ngày nếu có phù hoặc suy tim nặng).

Ăn nhiều bữa nhỏ, dễ tiêu.

Tránh gắng sức, nghỉ ngơi hợp lý và kê cao đầu 30-45 độ khi ngủ để giảm khó thở.

Tập thể dục nhẹ nhàng (như đi bộ, yoga) khi tình trạng sức khỏe ổn định.

Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia.

Theo dõi và tái khám:

Bệnh nhân cần theo dõi cân nặng hàng ngày, nếu tăng > 2kg/tuần có thể là dấu hiệu ứ dịch và cần được xử lý.

Theo dõi các triệu chứng suy tim, dấu hiệu sinh tồn và tác dụng phụ của thuốc.

Khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng nhấn mạnh: Suy tim là một bệnh mạn tính nhưng có thể kiểm soát tốt nếu người bệnh tuân thủ điều trị, có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý và tái khám định kỳ. Sự hỗ trợ và theo dõi từ gia đình cùng với nhân viên y tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.