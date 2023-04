Đau đầu thường xuyên rồi liệt nửa người vì túi phình lớn ở mạch máu não

TPO - Nữ bệnh nhân đau đầu kéo dài suốt 2 năm nhưng không rõ nguyên nhân, điều trị không thuyên giảm. Khi bất ngờ rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người bên trái, bệnh nhân nhập viện cấp cứu được bác sĩ chẩn đoán có túi phình lớn ở mạch máu não.

Đó là trường hợp bà N.T.G (54 tuổi, ở Thủ Đức) vừa được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Qua khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, khoảng 2 năm qua, bệnh nhân thường xuyên bị đau đầu, mệt mỏi phải uống thuốc để điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm mà có dấu hiệu gia tăng.

Trước thời điểm nhập viện, cơn đau đầu ở bệnh nhân tăng nặng, cộng thêm các triệu chứng mệt mỏi, nói khó, yếu liệt nửa người bên trái. Gia đình đã đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Theo BS. Phạm Định Chương, khoa Nội Thần kinh, người trực tiếp điều trị và can thiệp cho trường hợp trên, đây là bệnh nhân bị túi phình mạch não có kích thước lớn, nguy cơ vỡ túi phình cao. Do đó, việc điều trị để loại bỏ túi phình là ưu tiên quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, túi phình kích thước lớn, không thể điều trị bằng phương pháp thông thường như thả coil (nút túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại) hay phẫu thuật. "Sau hội chẩn, chúng tôi đã quyết định can thiệp cho bệnh nhân bằng phương pháp đặt stent thay đổi dòng chảy”, BS. Chương cho hay.

Ê kíp bác sĩ đã tiến hành đặt stent, hướng dòng chảy theo chiều mạch máu, ngăn chặn thành công không cho dòng máu đổ vào túi phình. Phương pháp trên giúp túi phình mạch máu ngày càng teo nhỏ, vùng cổ túi phình sẽ từng bước nội mạc hóa, liền với mạch máu. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

Theo BS.Chương, tỷ lệ bắt gặp túi phình mạch não chiếm khoảng 4% trong dân số cả nam và nữ, độ tuổi trung bình là 50. Do đó, việc tầm soát phát hiện sớm là rất quan trọng, để từ đó phát hiện và có chiến lược theo dõi định kỳ cũng như kế hoạch điều trị loại bỏ túi phình khi có chỉ định của bác sĩ.

Để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với trường hợp bị túi phình mạch máu não, bác sĩ khuyến cáo các trường hợp có biểu hiện đau đầu dai dẳng, yếu liệt nửa người, nói đớ hoặc bệnh nhân có tiền sử bệnh thận đa nang, hút thuốc lá nhiều, tiền sử có người thân trong gia đình có túi phình mạch máu não nên khám tầm soát túi phình mạch não sớm, tránh nguy cơ vỡ túi phình dẫn tới tử vong.

Phình mạch máu não là hiện tượng thành mạch máu giãn khu trú tạo thành hình túi hoặc hình thoi. Dưới tác dụng của áp lực lên thành mạch máu, túi phình có thể gia tăng kích thước theo thời gian, gây chèn ép các tổ chức quan trọng xung quanh túi phình. Biến chứng nguy hiểm nhất của túi phình mạch máu não là túi phình có thể vỡ và gây ra xuất huyết dưới nhện, với tỉ lệ tử vong cao, từ 25-50%, có thể lên đến trên 80% nếu túi phình tái vỡ lần hai.