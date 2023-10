'Đắp chiếu' 4 năm, cầu Tân Kỳ - Tân Quý 700 tỷ đồng khởi công lại khi nào?

TPO - Dự án xây dựng cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân, TPHCM) với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng bị “đắp chiếu” hơn 4 năm qua, dự kiến sẽ được khởi động lại trong tháng 4/2024 và hoàn thành sau 1 năm thi công.

Thông tin trên được ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (gọi tắt là Ban Giao thông TPHCM) xác nhận với PV ngày 1/10.

Dự án xây dựng cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân, TPHCM) bắc qua kênh Tham Lương - Bến Cát được khởi công đầu năm 2018 theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 312 tỷ đồng, sau đó nâng lên 668 tỷ đồng do tính cả lãi vay trong thời gian thi công, chờ thu phí hoàn vốn.

Theo thiết kế, cầu Tân Kỳ - Tân Quý và đường dẫn vào cầu có tổng chiều dài 224,8 m. Trong đó, cầu chính dài 82,9 m, rộng 16 m cho bốn làn ô tô, lề bộ hành mỗi bên rộng 1,5 m. Ban đầu, công trình dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2018 và dự kiến hoàn vốn sau hơn 9 năm thu phí thông qua trạm BOT An Sương - An Lạc trên quốc lộ 1, cách vị trí cầu khoảng 500 m.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2018, khi công trình này đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng thì phải tạm dừng thi công do "vướng" mặt bằng. Tháng 8/2019, Kiểm toán Nhà nước kết luận việc đưa cầu Tân Kỳ - Tân Quý vào dự án BOT An Sương - An Lạc khi công trình không nằm trên quốc lộ 1 thuộc dự án BOT này là không phù hợp.

Bên cạnh đó, dự án cũng không phù hợp với Nghị quyết số 437 của Quốc hội (dự án BOT chỉ áp dụng cho các tuyến đường xây mới, trong khi dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý xây dựng trên đường hiện hữu).

UBND TPHCM sau đó đã quyết định dừng hợp đồng BOT để chuyển sang hình thức đầu tư công. Cuối năm 2022, HĐND TPHCM đã thông qua sử dụng hơn 491 tỷ đồng để hoàn thiện cầu Tân Kỳ - Tân Quý. Dự kiến, TPHCM sẽ chi khoảng 230 tỷ đồng để trả chi phí cho nhà đầu tư đã bỏ ra làm cầu và khoảng 261 tỷ đồng đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại.

UBND TPHCM đã giao các sở, ban ngành liên quan khẩn trương tham mưu bố trí vốn bổ sung năm 2023 để hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như thanh toán cho nhà đầu tư.

Thông tin với PV về tình hình khởi động lại dự án này, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TPHCM cho biết, hiện nay các đơn vị đang triển khai thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư hiện hữu và thanh toán cho nhà đầu tư (công việc này đang triển khai trong quý IV/2023). Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng đang được tiến hành để bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án vào tháng 4/2024.

“Hiện nay, đơn vị đang triển khai các công tác gồm: thiết kế, dự toán, đấu thầu chọn tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp. Dự án dự kiến sẽ tiếp tục được thi công vào tháng 4/2024 và sẽ hoàn thành sau một năm thực hiện vào dịp kỷ niệm 30/4/2025”- ông Lương Minh Phúc cho hay.