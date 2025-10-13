Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM

Chiều 13/10, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã đến thăm và trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho ông Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn và biên kịch phim điện ảnh Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối.

Đây là tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang lớn trong đợt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa rồi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: Mạnh Hảo.

Chia sẻ tại buổi khen thưởng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thuý thông tin việc bộ phim ra đời nhân dịp lễ trọng đại của đất nước đã để lại niềm tự hào xen lẫn nhiều cảm xúc đặc biệt và đón nhận sự ủng hộ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả. Bộ phim cũng được giới chuyên môn đánh giá cao và để lại tiếng vang lớn.

Theo bà Thúy, TPHCM góp phần vào thành công của phim trong quá trình sản xuất cũng như hậu kỳ và nhận về nhiều tình cảm ấm áp của khán giả dành cho bộ phim. Điều này làm cho chính quyền và những người làm công tác văn hóa hết sức vui mừng, vinh dự.

“Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố là phần thưởng nhằm ghi nhận đóng góp xuất sắc của đạo diễn, biên kịch Bùi Thạc Chuyên trong việc tạo nên tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang lớn và góp phần làm cho đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thành công tốt đẹp”, bà Thúy nêu rõ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chúc mừng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng diễn viên Thái Hòa, Hồ Thu Anh.

Đón nhận phần thưởng vinh danh của thành phố, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói ông thay mặt “anh em” đón nhận phần quà và ông chỉ là một phần nhỏ làm nên thành công của bộ phim.

Nam đạo diễn cho biết ngay từ những ngày đầu làm phim, thành phố đã dành cho đoàn phim sự quan tâm rất lớn để ê-kíp thực hiện đạt kết quả và ra đời tác phẩm. Bộ phim đòi hỏi nhiều nguồn lực lớn và phối hợp nhiều cơ quan, ban ngành. Đó là điều khiến đoàn phim trân trọng và xúc động. “Tôi hy vọng trong tương lai có thêm nhiều bộ phim về đề tài này đến với công chúng”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ.