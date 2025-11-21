Danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (cập nhật mới nhất)

Hotline: 0865015015
Tiền Phong Nhật báo
Sinh viên Việt Nam
Hoa Học trò
Tòa soạn
Quảng cáo
Báo điện tử Tiền Phong
Trang chủ
Xã hội
Chính trị
Tin tức
Phóng sự
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Đầu tư
Tài chính - Chứng khoán
Giảm nghèo bền vững
Sóng xanh
Địa ốc
Đô thị - Dự án
Thị trường - Doanh nghiệp
Nhà đẹp - Kiến trúc
Chuyên gia - Tư vấn
Media Địa ốc
Sức khỏe
Y khoa
Thuốc tốt
Khỏe đẹp
Giới tính
Mẹ và bé
Phòng chống ung thư
Thế giới
Phân tích - Bình luận
Chuyện lạ
Giới trẻ
Nhịp sống
Cộng đồng mạng
Tài năng trẻ
Pháp luật
Bản tin 113
Pháp đình
Thể thao
Bóng đá
Hậu trường thể thao
Golf
Người lính
Xe
Thị trường xe
Đánh giá xe
Cộng đồng xe
Tư vấn
Văn hóa
Chuyển động văn hóa
Góc nhìn
Sách
Giải trí
Hậu trường sao
Phim ảnh
Âm nhạc
Thời trang - Làm đẹp
Giáo dục
Cổng trường
Tuyển sinh
Du học
Khoa học
Hoa hậu
Tin tức trong nước
Quốc tế
Hoa hậu Việt Nam
Video
Thời sự
Showbiz-TV
Thời tiết
Thị trường
Thể thao
Quân sự
Mutex
Xem thêm
Chuyên mục
Xã hội
Chính trị
Tin tức
Phóng sự
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Đầu tư
Tài chính - Chứng khoán
Giảm nghèo bền vững
Xem thêm
Sóng xanh
Di chuyển xanh
Net zero
Đầu tư
Lifestyle
Xanh 4.0
Xem thêm
Địa ốc
Đô thị - Dự án
Thị trường - Doanh nghiệp
Nhà đẹp - Kiến trúc
Chuyên gia - Tư vấn
Media Địa ốc
Xem thêm
Sức khỏe
Y khoa
Thuốc tốt
Khỏe đẹp
Giới tính
Mẹ và bé
Phòng chống ung thư
Xem thêm
Thế giới
Phân tích - Bình luận
Chuyện lạ
Giới trẻ
Nhịp sống
Cộng đồng mạng
Tài năng trẻ
Pháp luật
Bản tin 113
Pháp đình
Thể thao
Bóng đá
Hậu trường thể thao
Golf
Người lính
Xe
Thị trường xe
Đánh giá xe
Cộng đồng xe
Tư vấn
Xem thêm
Văn hóa
Chuyển động văn hóa
Sách
Góc nhìn
Giải trí
Phim ảnh
Hậu trường sao
Âm nhạc
Thời trang - Làm đẹp
Xem thêm
Giáo dục
Cổng trường
Tuyển sinh
Du học
Khoa học
Hoa hậu
Tin tức trong nước
Hoa hậu Việt Nam
Quốc tế
Bạn đọc
Điều tra
Diễn đàn
Hồi âm
Nhân ái
Xem thêm
Video
Thời sự
Showbiz-TV
Thời tiết
Thị trường
Thể thao
Quân sự
Mutex
Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch
Hành trình
Mở vali
Vivu
Khoảnh khắc
Đối thoại
Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô
Đời sống
Giao thông - Đô thị
Đầu tư
Môi trường
Xem thêm
Nhịp sống phương Nam
Chuyển động 24h
Giao thông – Đô thị
Kinh tế - Thị trường
Media
Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác
Sinh viên Việt Nam
Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo
0909559988
booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
024.39431250
Đặt mua báo in
(024)39439664
0908988666
Bạn đọc làm báo
Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu
Nhật báo
Sự kiện
Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên
fb
yt
tt
zl
gg
Xã hội
Google News
Danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (cập nhật mới nhất)
21/11/2025 06:10
Nghe
Chia sẻ
Lưu tin
Bình luận
Trở về
chia sẻ
chia sẻ
chia sẻ
copy link
in báo
bình luận
Danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 được cập nhật đến tháng 11/2025.
TTXVN
#Danh sách Bí thư Tỉnh ủy và Thành ủy
#Nhiệm kỳ 2025-2030
#Cập nhật mới nhất 2025
#Chức vụ lãnh đạo địa phương
#Quy hoạch cán bộ lãnh đạo
#lãnh đạo địa phương
#cập nhật
#nhân sự mới nhất
#chân dung Bí thư Tỉnh ủy
#chân dung Bí thư Thành ủy
#công tác cán bộ
Cùng chuyên mục
Sống gần hồ thủy điện đang xả nước, 200 người tháo chạy, dựng nhà trên xe công nông
Ngập lụt còn kéo dài ở Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk
Bộ quản lý 'đa ngành, tinh gọn', không tổ chức phòng trong vụ
Hai đại dự án giao thông ở TPHCM kẹt trong 'mê cung' thủ tục
Khởi công tuyến metro số 2 và loạt dự án ở TPHCM chào mừng Đại hội Đảng
Hà Nội: Cảnh sát giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt dưới hố sâu
Ninh Bình có tân Giám đốc Công an tỉnh
Gieo ánh sáng tri thức trong đêm
Xót xa cảnh tan hoang sau mưa lũ ở Lâm Đồng, nhiều hộ chỉ còn trơ lại nền nhà