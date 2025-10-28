Đan Phượng bứt tốc: Vươn mình thành điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản Hà Nội

Khi khu vực tăng trưởng mới hóa “thỏi nam châm” hút vốn địa ốc

Sau nhiều năm phát triển hướng tâm, Hà Nội đang bước vào giai đoạn mở rộng không gian đô thị ven đô. Xu hướng này thể hiện rõ trong quy hoạch chung đến năm 2045, khi các khu vực phía Tây và Tây Bắc được xác định là hướng phát triển mới, gắn với các trục hạ tầng chiến lược và các khu đô thị quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ.

Nổi bật trong mạng lưới hạ tầng chiến lược là Đại lộ Tây Thăng Long – tuyến đường dài khoảng 33km kết nối trực tiếp trung tâm Thủ đô với khu vực phía Tây với vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng – đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường rộng 60m với 10 làn xe đi qua các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Đan Phượng và Phúc Thọ (cũ), dự kiến sẽ thông xe vào Quý II/2026, mở rộng không gian phát triển đô thị ra phía Tây Bắc.

Ảnh phối cảnh một nút giao của Vành đai 4 - Vùng thủ đô. (Ảnh: UBND TP. Hà Nội)

Song song, Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, tuyến đường dài 112,8 km với tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh cũng đã hoàn tất gần 98% giải phóng mặt bằng tại Hà Nội, dự kiến khởi công trong quý IV/2025 và hướng tới khai thác vào 2027. Khi hoàn thành, đây sẽ là trục kết nối chiến lược giữa trung tâm Thủ đô và các đô thị vệ tinh, đồng thời giảm tải cho hệ thống giao thông tại vùng lõi đô thị. Bên cạnh đó, cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng thuộc dự án Vành đai 4 cũng đã khởi công, mở thêm hướng lưu thông giữa Đan Phượng, Mê Linh và Đông Anh, rút ngắn hành trình đến sân bay Nội Bài.

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai như: cầu Thượng Cát kết nối giữa vùng Bắc và Nam sông Hồng đã chính thức khởi công vào ngày 8/10, tuyến vành đai 3.5 dự kiến thông xe quý IV/2025; đường tỉnh lộ 422 kết nối với trung tâm dự kiến hoàn thành quý IV/2025 và tuyến Metro số 4 dự kiến hoàn thành năm 2030.

Hạ tầng đồng bộ đang từng bước định hình diện mạo mới cho khu Tây Hà Nội, đưa Đan Phượng thoát khỏi hình ảnh vùng thuần nông để trở thành khu vực năng động trong cấu trúc đô thị mở rộng của Thủ đô. Khi giao thông hoàn thiện, nơi đây sẽ được kết nối chặt chẽ hơn với trung tâm, vừa rút ngắn thời gian di chuyển, vừa gia tăng tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội và giá trị bất động sản.

Sự dịch chuyển trong khẩu vị người mua nhà

Song song với hạ tầng, khẩu vị người mua nhà cũng đang thay đổi rõ rệt. Khi mật độ dân số, tiếng ồn và ô nhiễm khu vực trung tâm ngày càng cao, tầng lớp trung lưu – thượng lưu trẻ, đặc biệt là nhóm HENRYs (High Earners, Not Rich Yet), bắt đầu tìm kiếm môi trường sống trong lành, mật độ thấp và đầy đủ tiện ích.

Đan Phượng đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó. Được quy hoạch trở thành đô thị sinh thái và công nghệ cao, khu vực hướng tới mô hình phát triển cân bằng giữa thiên nhiên và đời sống hiện đại.

Một trong những dự án tiêu biểu là Vinhomes Wonder City, theo triết lý “thành phố trong công viên”. Theo thông tin chính thức từ chủ đầu tư, mỗi cư dân tại đây được thụ hưởng 30–35 m² cây xanh và mặt nước, gấp 15 lần trung bình nội đô – nơi phần lớn người dân chỉ có chưa đến 5 m² không gian xanh.

Vinhomes Wonder City dần định hình thành đại đô thị kiểu mẫu phía Tây Hà Nội.

Hệ thống cảnh quan gồm 5 công viên chủ đề với tổng diện tích hơn 24,5 ha, hơn 10.000 cây xanh và 51.000 m² mặt nước, tạo nên một hệ sinh thái xanh liền mạch. Từ công viên chăm sóc sức khỏe, thể thao, phiêu lưu cho trẻ em, sinh thái cộng đồng đến công viên chạy bộ bốn mùa, mọi không gian đều được thiết kế hướng tới sự cân bằng thân – tâm – trí cho cư dân.

Trong bối cảnh đó, khái niệm “wellness living” – sống lành mạnh giữa thiên nhiên – đang trở thành xu hướng phổ biến ở các gia đình trẻ thành đạt. Họ không chỉ mua nhà để ở, mà tìm kiếm hệ sinh thái sống bền vững, nơi có thể nuôi dưỡng sức khỏe, giáo dục và giá trị tinh thần.

Với lợi thế hạ tầng kết nối, quy hoạch mới và không gian xanh vượt trội, Đan Phượng đang trở thành biểu trưng cho xu hướng sống xanh – sống khỏe – sống hiện đại của Hà Nội mở rộng.

Trong dòng chảy đó, Masteri Sky Quarter tại Wonder City nổi bật là tâm điểm trải nghiệm sống quốc tế phía Tây Hà Nội. Tọa lạc tại vị trí “trung tâm của trung tâm” đại đô thị, dự án thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích, cảnh quan và hạ tầng hiện đại, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối vượt trội khi chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển tới Tây Hồ và khu Ngoại Giao Đoàn.

Masteri Sky Quarter nằm tại trung tâm Wonder City với 04 phân khu định hình Tâm điểm trải nghiệm sống quốc tế

Được bảo chứng uy tín bởi Masterise Homes với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp từ Masteri Collection, Masteri Sky Quarter tiên phong giới thiệu mô hình bất động sản MultiLex – giải pháp Sống – Làm việc – Đầu tư toàn diện trong một không gian, với hai phân khu River Quarter và Park Quarter.

Tại đây, cư dân được tận hưởng 69 tiện ích đặc quyền quy hoạch theo ba nhóm chức năng: giải trí – thư giãn – nghệ thuật, mang đến nhịp sống trọn vẹn mỗi ngày. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật quốc tế hiện đại, dự án kiến tạo tâm điểm trải nghiệm sống quốc tế với bộ ba giá trị: không gian sống gắn kết trọn vẹn – phong cách sống nghệ thuật tinh tế – tiêu chuẩn sống quốc tế đẳng cấp.

MultiLex - mô hình tiên phong kết hợp “Sống - Làm việc - Đầu tư” trong cùng một không gian

Sự xuất hiện của Masteri Sky Quarter không chỉ nâng tầm chuẩn sống quốc tế tại Wonder City, mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của Đan Phượng trên hành trình trở thành trung tâm đô thị mới phía Tây Hà Nội. Khi hạ tầng hoàn thiện, nơi đây sẽ vươn lên thành khu vực phát triển năng động, giàu tiềm năng và đáng sống cho cộng đồng cư dân toàn cầu.