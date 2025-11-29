Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Dân làm thủ tục nhà đất bị gây khó dễ, qua ‘cò’ thì rất nhanh, UBND TP Hà Nội nói gì?

Thanh Hiếu
TPO - Cử tri phản ánh, nhiều trường hợp người dân phải làm các thủ tục đăng ký biến động, đính chính do biến động, hủy sổ đỏ... không được cán bộ hướng dẫn tận tình, bị gây khó khăn. Tuy nhiên, khi người dân thuê làm dịch vụ thì được giải quyết rất nhanh.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi HĐND thành phố trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó có nội dung phản ánh liên quan đến thủ tục đất đai.

Theo đó, cử tri phản ánh, hiện nay người dân rất vất vả khi thực hiện các thủ tục liên quan đến các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ những năm 2004, 2007. Bởi trước đây, việc cấp sổ đỏ cơ bản trên bản đồ đo đạc năm 2003, không trích đo thực tế.

Khi thực hiện theo Luật Đất đai 2024, người dân phải làm các thủ tục đăng ký biến động, đính chính do biến động, hủy giấy chứng nhận... Nhiều trường hợp không được cán bộ hướng dẫn tận tình, bị gây khó khăn nhưng khi người dân thuê làm dịch vụ thì được giải quyết rất nhanh. Cử tri kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo chấn chỉnh, tạo điều kiện giải quyết thủ tục đối với các thửa đất có biến động.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính không bắt buộc phải thực hiện chỉnh lý sổ đỏ đã cấp

Về nội dung này, UBND TP. Hà Nội cho biết, trước và sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Chính phủ, Bộ NN&MT và thành phố đã có nhiều văn bản hướng dẫn, phân quyền, phân cấp, danh mục các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục đất đai.

UBND thành phố cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính thì không bắt buộc phải thực hiện chỉnh lý đồng loạt sổ đỏ đã cấp; trừ trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu hoặc thực hiện đồng thời với thủ tục hành chính về đất đai.

Việc chỉnh lý thay đổi thông tin của thửa đất (số tờ, số thửa, địa chỉ) trên sổ đỏ đã cấp được thực hiện theo quy định; trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi thì sẽ được cấp mới sổ đỏ để thể hiện thông tin của thửa đất.

Về kỷ luật, kỷ cương hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU. Do đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Thanh Hiếu
#Sổ đỏ #Hà Nội #Thủ tục đất đai #Cán bộ gây khó

