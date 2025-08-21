Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Đạm Phú Mỹ tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại

P.V

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các thành tích của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí trong 20 năm qua, đặc biệt là vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại.

pho-thu-tuong-bui-thanh-son-tham-nha-may-dam-phu-my-1.png
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Chiều 18/8, trong khuôn khổ chuyến công tác tại một số đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm Nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ).

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT TCT đã báo cáo khái quát với Phó Thủ tướng về quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty từ năm 2004 đến nay. PVFCCo – Phú Mỹ đã góp phần giúp đất nước tự chủ hoàn toàn về nguồn cung phân đạm, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; liên tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng tầm nhìn – sứ mệnh và giá trị cốt lõi rõ ràng, đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã thăm khu công nghệ sản xuất của Nhà máy, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp vận hành tại Phòng Điều khiển Trung tâm Nhà máy.

pho-thu-tuong-bui-thanh-son-tham-nha-may-dam-phu-my-3.png
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hỏi thăm, động viên công nhân tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Phó Thủ tướng đánh giá cao các thành tích của PVFCCo – Phú Mỹ trong 20 năm qua, đặc biệt là vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại. Ông nhấn mạnh, sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã đáp ứng đồng thời ba mục tiêu quan trọng: tận dụng hiệu quả nguồn khí trong nước; cung ứng phân bón cho nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực; và định hướng phát triển theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Phó Thủ tướng đề nghị PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đồng hành với các dự án nông nghiệp phát thải thấp, trong đó có chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao; phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường; tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong quản trị và vận hành; đồng thời tiếp tục giữ vững truyền thống đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

P.V
#Đạm Phú Mỹ #PVFCCo – Phú Mỹ

Cùng chuyên mục