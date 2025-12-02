Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đắk Lắk công bố nhân sự chủ chốt cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

Huỳnh Thủy
TPO - Bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, kiêm chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; ông Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, kiêm chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 2/12, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 30 người (khuyết 3); chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy đối với 11 người; chỉ định bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, kiêm nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tienphong-3866.jpg
Bà Cao Thị Hòa An (thứ 5, từ trái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk) kiêm nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 35 người (khuyết 6); chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 người (khuyết 2); chỉ định ông Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, kiêm nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tienphong-8305.jpg
Ông Tạ Anh Tuấn (thứ 4, từ phải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) kiêm nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, các nhân sự được chỉ định là cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và kinh nghiệm công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư tập trung lãnh đạo, đổi mới phương thức, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng đoàn kết thống nhất; đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 2025-2030, ban hành các chính sách, giải pháp đột phá và tập trung khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.

