Xã hội

Google News

Đại tá Lê Công Anh giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại tá Lê Công Anh - Trưởng phòng thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an được điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại địa phương này. Tham dự buổi công bố có Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

z7310788246087-2c8c69aa59a9366644a5cff9aba45b40.jpg
Đại tá Lê Công Anh được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Bộ Công an có quyết định điều động Đại tá Lê Công Anh - Trưởng phòng thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chúc mừng Đại tá Lê Công Anh được Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và đề nghị Đại tá Lê Công Anh nhanh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

z7310788216199-ca03ae173a87310aef9d0bcb1f71ce2e.jpg
Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Công Anh bày tỏ vinh dự khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phó Giám đốc Công an Lạng Sơn khẳng định sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Quốc Nam
#Lạng Sơn #Công an #Lê Công Anh #Phó Giám đốc #bổ nhiệm #an ninh

