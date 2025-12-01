Đại hội công đoàn GELEX lần thứ VII thống nhất nhiều quyết sách quan trọng cho nhiệm kỳ 2025–2030

Sáng 29/11/2025, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn GELEX lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025–2030) đã diễn ra với 102 đại biểu đại diện cho toàn bộ hơn 3.265 CBCNV trong toàn hệ thống. Đại hội đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng, vừa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ, vừa định hướng cho giai đoạn mới với nhiều thay đổi.

Trong báo cáo tổng kết, Công đoàn GELEX cho biết: nhiệm kỳ 2023–2025 giữ vững ổn định nguồn nhân lực, đảm bảo đời sống của người lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, phúc lợi tại tất cả đơn vị. Đặc biệt, toàn hệ thống không phát sinh tranh chấp lao động. Công tác chăm lo tiếp tục là điểm sáng với nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên khó khăn, chương trình dành cho con em người lao động và duy trì bữa ăn ca tại tất cả đơn vị, giữ vững tinh thần “người lao động được quan tâm, chăm lo toàn diện”.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn CTCP Tập đoàn GELEX lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025-2030)

Đại hội ghi nhận sự đồng hành tích cực từ Ban Lãnh đạo Tập đoàn GELEX, đặc biệt là Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn. Sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Tập đoàn đối với các vấn đề liên quan đến người lao động là nền tảng quan trọng giúp Công đoàn GELEX triển khai nhiệm vụ, tổ chức các chương trình thiết thực và phát huy tốt vai trò đại diện trong những năm qua.

Đại hội cũng lắng nghe ý kiến từ cơ sở – phản ánh thực tế thay đổi mô hình doanh nghiệp, tái cấu trúc, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – đặt ra yêu cầu công đoàn phải linh hoạt hơn trong phương thức tổ chức và vận hành để bảo vệ quyền lợi người lao động. Những ý kiến ấy góp phần định hình phương hướng cho nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Trung Lâm – Chủ tịch Công đoàn GELEX khóa VII – nhấn mạnh: “Nhìn về nhiệm kỳ 2025–2030, Công đoàn GELEX sẽ ưu tiên ba trụ cột chính: xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh – đảm bảo tất cả người lao động ký hợp đồng đều là đoàn viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn thông qua đào tạo chuyên môn; và tiếp tục cải thiện phúc lợi, mở rộng kênh đối thoại để bảo vệ quyền lợi người lao động một cách chủ động và hiệu quả”.

Không chỉ vậy, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VII theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và dân chủ. Ban Chấp hành mới ra mắt ngay tại Đại hội – tạo đà để bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm nối tiếp.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2025 - 2030)

Ngay sau khi ra mắt, Ban Chấp hành Công đoàn GELEX khóa VII khẳng định cam kết sẽ lãnh đạo phong trào Công đoàn thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội; đáp ứng tích cực yêu cầu ngày càng cao của Tập đoàn; vì sự ấm no, hạnh phúc của công nhân – người lao động và vì sự trường tồn, phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, khẳng định GELEX không chỉ là doanh nghiệp - mà là “ngôi nhà chung” nơi người lao động được bảo vệ, và được đồng hành. Với sự đồng thuận của tất cả đại biểu, công đoàn GELEX khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường làm việc nhân văn, linh hoạt - phù hợp với thời đại mới và bối cảnh doanh nghiệp thay đổi.