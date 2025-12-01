Đại học Sài Gòn tổ chức gặp mặt sinh viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

HHTO - Vừa qua, trường Đại học Sài Gòn vừa tổ chức buổi gặp mặt dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài. Chương trình diễn ra tại cơ sở chính của trường, nhằm nắm bắt hoàn cảnh thực tế và triển khai các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho sinh viên.

Sau buổi gặp mặt, một đoạn clip do nữ sinh Phạm Thị Ngọc Thảo (tài khoản @_thaodihoc_) đăng tải trên TikTok đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong video, nữ sinh chia sẻ bản thân không kìm được nước mắt khi chứng kiến sự quan tâm của ban giám hiệu, đặc biệt là thầy Hiệu trưởng Phạm Hoàng Quân dành cho sinh viên vùng lũ.

Đoạn clip chia sẻ của sinh viên trường về thầy hiệu trưởng gây xúc động. Nguồn: @_thaodihoc_

Theo nội dung clip, khi nhận từng phản hồi của sinh viên, thầy hiệu trưởng đều lắng nghe kỹ và đưa ra hướng hỗ trợ tùy theo mức độ ảnh hưởng. “Thầy rất thương tụi con, năm nay thầy cố gắng hết sức để các con được đi học, các con không được nghỉ học vì khó khăn, thầy không bao giờ bỏ các con, hãy hứa với thầy sẽ học thật tốt”, nữ sinh viết.

Lời chia sẻ chân thành giản dị, mộc mạc mà gần gũi khiến nhiều sinh viên bật khóc. Nguồn: @_thaodihoc_

Qua chia sẻ tại hội trường, nhiều sinh viên cho biết gia đình mất trắng nhà cửa, hoa màu và ruộng lúa. Buổi gặp mặt cũng ghi nhận trường hợp sinh viên xin nhường phần hỗ trợ của mình cho những bạn gặp khó khăn hơn, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Chủ nhân của đoạn clip trên, bạn Phạm Thị Ngọc Thảo (sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Khóa K22) cho biết buổi gặp mặt giữa nhà trường và sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ là rất kịp thời và cần thiết. Những ngày qua, nhiều sinh viên đến lớp trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng cho gia đình vì thiệt hại quá lớn ở quê.

“Hôm nay mình đã bật khóc vì ngôi trường mình đã chọn”, lời chia sẻ của nữ sinh SGU.

“Mình đăng đoạn clip với mong muốn khích lệ các bạn dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, tụi mình vẫn luôn có những người thầy, người cô yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ hết lòng. Hy vọng các bạn sẽ vơi bớt buồn bã, tổn thất về tinh thần và vật chất sau đợt bão lũ này”.

Video nhanh chóng “gây sốt” cộng đồng mạng. Đặc biệt, thầy Quân còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả cựu sinh viên lẫn sinh viên hiện tại nhờ sự tận tâm của mình.

Netizen để lại bình luận, tự hào là sinh viên SGU. Ảnh: chụp màn hình