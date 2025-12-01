Đại học Sài Gòn tổ chức gặp mặt sinh viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Sau buổi gặp mặt, một đoạn clip do nữ sinh Phạm Thị Ngọc Thảo (tài khoản @_thaodihoc_) đăng tải trên TikTok đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong video, nữ sinh chia sẻ bản thân không kìm được nước mắt khi chứng kiến sự quan tâm của ban giám hiệu, đặc biệt là thầy Hiệu trưởng Phạm Hoàng Quân dành cho sinh viên vùng lũ.
Theo nội dung clip, khi nhận từng phản hồi của sinh viên, thầy hiệu trưởng đều lắng nghe kỹ và đưa ra hướng hỗ trợ tùy theo mức độ ảnh hưởng. “Thầy rất thương tụi con, năm nay thầy cố gắng hết sức để các con được đi học, các con không được nghỉ học vì khó khăn, thầy không bao giờ bỏ các con, hãy hứa với thầy sẽ học thật tốt”, nữ sinh viết.
Qua chia sẻ tại hội trường, nhiều sinh viên cho biết gia đình mất trắng nhà cửa, hoa màu và ruộng lúa. Buổi gặp mặt cũng ghi nhận trường hợp sinh viên xin nhường phần hỗ trợ của mình cho những bạn gặp khó khăn hơn, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Chủ nhân của đoạn clip trên, bạn Phạm Thị Ngọc Thảo (sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Khóa K22) cho biết buổi gặp mặt giữa nhà trường và sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ là rất kịp thời và cần thiết. Những ngày qua, nhiều sinh viên đến lớp trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng cho gia đình vì thiệt hại quá lớn ở quê.
“Mình đăng đoạn clip với mong muốn khích lệ các bạn dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, tụi mình vẫn luôn có những người thầy, người cô yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ hết lòng. Hy vọng các bạn sẽ vơi bớt buồn bã, tổn thất về tinh thần và vật chất sau đợt bão lũ này”.
Video nhanh chóng “gây sốt” cộng đồng mạng. Đặc biệt, thầy Quân còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả cựu sinh viên lẫn sinh viên hiện tại nhờ sự tận tâm của mình.
Theo thông báo của Đại học Sài Gòn, sinh viên thuộc diện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã được khảo sát trước đó và được mời tham dự buổi gặp mặt để nhà trường có cơ sở triển khai phương án hỗ trợ phù hợp. Hiệu trưởng PGS.TS. Phạm Hoàng Quân cũng đề nghị các khoa thông tin đầy đủ đến sinh viên và tạo điều kiện để sinh viên tham dự.