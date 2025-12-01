Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Đại học Sài Gòn tổ chức gặp mặt sinh viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Trang Huyền (Tổng hợp)

HHTO - Vừa qua, trường Đại học Sài Gòn vừa tổ chức buổi gặp mặt dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài. Chương trình diễn ra tại cơ sở chính của trường, nhằm nắm bắt hoàn cảnh thực tế và triển khai các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho sinh viên.

Sau buổi gặp mặt, một đoạn clip do nữ sinh Phạm Thị Ngọc Thảo (tài khoản @_thaodihoc_) đăng tải trên TikTok đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong video, nữ sinh chia sẻ bản thân không kìm được nước mắt khi chứng kiến sự quan tâm của ban giám hiệu, đặc biệt là thầy Hiệu trưởng Phạm Hoàng Quân dành cho sinh viên vùng lũ.

Đoạn clip chia sẻ của sinh viên trường về thầy hiệu trưởng gây xúc động. Nguồn: @_thaodihoc_

Theo nội dung clip, khi nhận từng phản hồi của sinh viên, thầy hiệu trưởng đều lắng nghe kỹ và đưa ra hướng hỗ trợ tùy theo mức độ ảnh hưởng. “Thầy rất thương tụi con, năm nay thầy cố gắng hết sức để các con được đi học, các con không được nghỉ học vì khó khăn, thầy không bao giờ bỏ các con, hãy hứa với thầy sẽ học thật tốt”, nữ sinh viết.

Lời chia sẻ chân thành giản dị, mộc mạc mà gần gũi khiến nhiều sinh viên bật khóc. Nguồn: @_thaodihoc_

Qua chia sẻ tại hội trường, nhiều sinh viên cho biết gia đình mất trắng nhà cửa, hoa màu và ruộng lúa. Buổi gặp mặt cũng ghi nhận trường hợp sinh viên xin nhường phần hỗ trợ của mình cho những bạn gặp khó khăn hơn, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Chủ nhân của đoạn clip trên, bạn Phạm Thị Ngọc Thảo (sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Khóa K22) cho biết buổi gặp mặt giữa nhà trường và sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ là rất kịp thời và cần thiết. Những ngày qua, nhiều sinh viên đến lớp trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng cho gia đình vì thiệt hại quá lớn ở quê.

anh-1-9.png
“Hôm nay mình đã bật khóc vì ngôi trường mình đã chọn”, lời chia sẻ của nữ sinh SGU.

“Mình đăng đoạn clip với mong muốn khích lệ các bạn dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, tụi mình vẫn luôn có những người thầy, người cô yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ hết lòng. Hy vọng các bạn sẽ vơi bớt buồn bã, tổn thất về tinh thần và vật chất sau đợt bão lũ này”.

Video nhanh chóng “gây sốt” cộng đồng mạng. Đặc biệt, thầy Quân còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả cựu sinh viên lẫn sinh viên hiện tại nhờ sự tận tâm của mình.

anh-3-1.png
anh4.png
Netizen để lại bình luận, tự hào là sinh viên SGU. Ảnh: chụp màn hình

Theo thông báo của Đại học Sài Gòn, sinh viên thuộc diện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã được khảo sát trước đó và được mời tham dự buổi gặp mặt để nhà trường có cơ sở triển khai phương án hỗ trợ phù hợp. Hiệu trưởng PGS.TS. Phạm Hoàng Quân cũng đề nghị các khoa thông tin đầy đủ đến sinh viên và tạo điều kiện để sinh viên tham dự.

thumb.jpg
Trang Huyền (Tổng hợp)
#Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn #SGU #hỗ trợ học sinh miền Trung #teen SGU

Xem thêm

Cùng chuyên mục