Đại học lớn của TPHCM liên kết với trường kinh doanh hàng đầu thế giới đào tạo tiến sĩ

Chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa UEH và Đại học Huddersfield không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu sinh UEH, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác khoa học quốc tế, mở rộng cơ hội kết nối học thuật và gia tăng chất lượng các công bố trên các tạp chí uy tín.

Ngày 24/11, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã tổ chức giới thiệu chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với Đại học Huddersfield (Vương quốc Anh).

Chương trình hợp tác giữa UEH và Đại học Huddersfield không chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật mà còn hướng đến việc đồng kiến tạo một hệ sinh thái nghiên cứu bền vững, nơi tri thức địa phương được chuẩn hóa theo các thước đo toàn cầu.

Được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, cơ chế đồng hướng dẫn chặt chẽ giữa đội ngũ học thuật của hai trường, cùng lộ trình nghiên cứu linh hoạt phù hợp với đặc thù của nghiên cứu sinh Việt Nam, chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ giữa UEH và Đại học Huddersfield không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu sinh UEH, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác khoa học quốc tế, mở rộng cơ hội kết nối học thuật và gia tăng chất lượng các công bố trên các tạp chí uy tín.

TS. Đinh Công Khải phát biểu tại buổi giới thiệu chương trình.

TS. Đinh Công Khải - Phó Giám đốc UEH - nêu rõ: Chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa UEH và Đại học Huddersfield là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của UEH trong việc triển khai chiến lược quốc tế hóa, phát triển đại học đa ngành, hướng đến chuẩn mực bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là cột mốc quan trọng góp phần củng cố vị thế học thuật của UEH trong mạng lưới giáo dục toàn cầu, đồng thời mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục tinh hoa của Anh quốc ngay tại Việt Nam.

GS.TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh UEH - nhìn nhận, thông qua hợp tác với Đại học Huddersfield, hai bên hy vọng sẽ tổ chức một chương trình đào tạo tiến sĩ có chất lượng cao, bằng cấp của một trường đại học hàng đầu thế giới mà còn thúc đẩy năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế. Thông qua chương trình, các giảng viên Đại học Huddersfield và Đại học UEH có thể phối hợp nghiên cứu cùng nhau thông qua việc đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh của chương trình.

GS. Monty Adkins thông tin tại buổi lễ.

GS. Monty Adkins - Phó Giám đốc Đại học Huddersfield - bày tỏ tin tưởng sự hợp tác này sẽ mở ra những cơ hội mới trong đổi mới học thuật và tăng cường năng lực nghiên cứu giữa hai trường đại học lớn. Đồng thời cũng tạo nền tảng để hai đơn vị cùng thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, lan tỏa tri thức và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền giáo dục đại học toàn cầu.

Các lãnh đạo UEH và Đại học Huddersfield tại lễ giới thiệu chương trình tiến sĩ liên kết.

Đại học Huddersfield là một cơ sở giáo dục có bề dày lịch sử tại Vương quốc Anh, được quốc tế ghi nhận về chất lượng giảng dạy và năng lực nghiên cứu ứng dụng. Đặc biệt, Huddersfield Business School đã xuất sắc đạt danh hiệu “Business School of the Year 2023” (Trường Kinh doanh của năm) do Times Higher Education trao tặng. Bên cạnh đó, trường vinh dự nằm trong nhóm các trường kinh doanh hàng đầu thế giới nhận kiểm định AACSB danh giá.

Đại học Huddersfield liên tiếp đạt chứng nhận TEF Gold (Teaching Excellence Framework 2023) - tiêu chuẩn vàng về chất lượng giảng dạy tại Anh quốc, đồng thời được tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) đánh giá 5 sao về chất lượng giáo dục toàn diện.