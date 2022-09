Đà Nẵng, Nghệ An, Bình Thuận cấp tập chuẩn bị ứng phó siêu bão Noru

TPO - Người dân Đà Nẵng, Nghệ An và Bình Thuận đang khẩn trương đưa tàu thuyền, ngư lưới cụ lên bờ để tránh bão Noru đang tiến vào đất liền.

Đà Nẵng

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thuỷ văn, Đà Nẵng sẽ là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 (bão Nuro), nên từ sáng ngày 25/9, các địa phương, người dân ven biển Đà Nẵng đã chủ động đưa tàu thuyền, phương tiện lên bờ để trú tránh bão.

Tại âu thuyền Thọ Quang, hàng trăm tàu thuyền đánh bắt trên biển đã được lực lượng chức năng kêu gọi, hướng dẫn về đây neo đậu trú tránh bão hết sức khẩn trương. Tàu cá của ngư dân được hướng dẫn neo đậu, chằng níu đúng vị trí, đảm bảo khoảng cách an toàn trong trường hợp bão đổ bộ vào đất liền. Ý thức được mức độ nguy hiểm của bão, ngư dân chấp hành nghiêm các quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, tại khu vực vịnh Mân Thái, quận Sơn Trà, đến trưa ngày 25/9, ngư dân cũng đang khẩn trương kéo, di chuyển thuyền, thuyền thúng, ghe gắn máy cùng ngư lưới cụ lên bờ một cách khẩn trương.

Ông Phạm Ngọc Ánh (62 tuổi, một ngư dân phường Mân Thái) cho biết: "Theo cảnh báo thì đây sẽ là cơn bão nguy hiểm, nên bà con ngư dân rất đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó. Tranh thủ thời tiết nắng, dân làng hô hào nhau kéo thuyền, ghe lên bờ. Tàu to, thúng to chúng tôi phải thuê máy cẩu mới cẩu được lên bờ".

Tại khu vực, cầu cảng CT.15 trong sáng nay, hàng chục lượt tàu thuyền đã được các cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng CT.15 (Đồn Biên phòng Sơn Trà) hướng dẫn di chuyển sớm về neo đậu trú bão. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng đã hỗ trợ nhiều ngư dân cẩu các thuyền, thúng lên xe cẩu để đưa vào tập kết ở các khu đất trống cao ráo ở dọc một số tuyến đường ven biển của quận Sơn Trà để tránh bão.

UBND quận Sơn Trà cũng đã tổ chức họp khẩn với các phòng, ngành và địa phương để triển khai công tác ứng phó với bão. Tiến hành rà soát, chuẩn bị sẵn sàng sơ tán nhân dân, sinh viên, công nhân thuê trọ ở các nhà ở không bảo đảm an toàn. Các địa phương cũng đã tiến hành thông báo về mức độ nguy hiểm của bão Noru đồng thời tiến hành hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa.

N ghệ An

Nhằm ứng phó với cơn bão Noru, ngư dân Nghệ An đã di chuyển tàu, thuyền vào cập bờ, đồng thời chằng dây neo, căng bạt để đảm bảo an toàn và tránh nước ngập vào thuyền.

Bình Thuận

Ngày 25/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, để chủ động ứng phó bão Noru đang hướng về biển Đông, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó lên kế hoạch sơ tán hàng ngàn hộ dân các xã ven biển ở đảo Phú Quý và trong đất liền.

Theo đó, tại huyện đảo Phú Quý, số lượng dân cần di dời, sơ tán khi bị ảnh hưởng trực tiếp của bão đổ bộ là 219 hộ/ 991 người, gồm xã Tam Thanh 102 hộ/410 người; xã Ngũ Phụng 20 hộ/95 người; xã Long Hải 97 hộ/486 người. Địa điểm an toàn để di dời, sơ tán dân đến là các trường tiểu học, trạm y tế xã, trụ sở cơ quan, nhà dân kiên cố xung quanh.

Với các địa phương trong đất liền, số lượng dân cần di dời, sơ tán khi bị ảnh hưởng trực tiếp của bão đổ bộ tại các xã ven biển là gần 4.400 hộ/13.300 người. Cụ thể, huyện Tuy Phong 926 hộ/3.471 người; Bắc Bình 311 hộ/1.424 người; TP Phan Thiết 2.048 hộ/3.899 người; Hàm Thuận Nam 170 hộ/711 người; Hàm Tân 156 hộ/645 người; thị xã La Gi 764 hộ/3.161 người.

“Đây là kế hoạch của tỉnh lập để dự phòng, ứng phó với bão Noru. Tùy theo mức độ, đường đi của cơn bão mà Bình Thuận sẽ có phương án phù hợp và sơ tán dân trước 6 tiếng khi bão đổ bộ vào”, ông Tân nói.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, Noru là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, có thể gây mưa rất lớn, kéo theo đó là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Do đó, các địa phương, sở ban ngành, đơn vị liên quan phải khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc quản lý, kiểm đếm tàu thuyền ra biển hoạt động. Rà soát, kiểm tra, nắm bắt và tổ chức kêu gọi các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, trong vùng nguy hiểm khi bão vào biển Đông, hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn.

Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, kêu gọi, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển vào bờ và tổ chức sắp xếp, neo đậu chắc chắn; kéo tàu nhỏ lên bờ; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ trực tiếp gây gió mạnh, sóng lớn, kết hợp mưa to gây lũ và xả lũ các hồ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển chỉ đạo các xã ven biển chằng, chống nhà cửa, kho tàng, công sở, trường học. Rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch (nếu có) tại các khu vực ven biển, khu sản xuất kinh tế, lồng bè, nuôi trồng thủy sản.

UBND huyện Phú Quý chủ động trong mọi tình huống để không bị động khi bị cô lập, nhất là tình huống bị chia cắt giữa đảo với đất liền khi bão Noru vào biển Đông ảnh hưởng trực tiếp. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm, thuốc y tế để ứng phó, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn trên biển.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có công điện yêu cầu các huyện, thị, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, diễn biến thời tiết; tình hình gió mạnh, sóng lớn, triều cường, sạt lở bờ biển. Phối hợp với các đồn biên phòng trong khu vực quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Các vùng ven biển gồm Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, La Gi và TP Phan Thiết theo dõi, tổ chức kiểm đếm và quản lý chặt chẽ việc ra khơi hoạt động của các tàu, thuyền, phương tiện vận tải, báo cáo số lượng tàu thuyền, phương tiện vận tải đang hoạt động trên biển.

Đối với đất liền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị các địa phương, sở ban ngành liên quan theo dõi chặt chẽ dự báo mưa, lũ; phòng chống sạt lở, nhất là khu vực cửa sông, ven biển đang bị sạt lở khi bão đổ bộ. Sẵn sàng tiêu thoát nước bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Kiểm tra an toàn các hồ thủy điện, thủy lợi, công trình đang xây dựng.

Ngày 25/9, bão Noru đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, di chuyển rất nhanh, dự báo vào Biển Đông trong tối và đêm nay, sau đó di chuyển thần tốc vào các tỉnh miền Trung nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 26/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông. Thời điểm này, bão giảm cấp do ma sát với đảo Luzzon của Philipines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 27/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Vào 4 giờ sáng nay (25/9), tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Như vậy chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày, bão Noru đã tăng tới 3 cấp. Tính từ trưa qua đến nay, cơn bão này đã tăng tới 5 cấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 26/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông. Thời điểm này, bão giảm cấp do ma sát với đảo Luzzon của Philipines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 27/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển tăng tốc theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 4 giờ ngày 28/9, tâm bão trên đất liền Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.