Kinh tế

Đã có camera xe vận tải đầu tiên đạt chuẩn QCVN 06:2024/BCA của Bộ Công an

Bảo An

Sau nhiều tháng chờ đợi, đã xuất hiện chủng loại thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe (camera) đầu tiên được chứng nhận đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2024/BCA của Bộ Công an.

Mặc dù Quy chuẩn QCVN 06:2024/BCA đã được ban hành, nhưng thời gian qua chưa có đơn vị thẩm quyền đứng ra đánh giá sản phẩm đạt chuẩn. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Bộ Công an đã chỉ định đơn vị đánh giá. Ngay sau đó, một số nhà sản xuất camera bắt đầu nộp mẫu để thử nghiệm và tiến hành thủ tục chứng nhận.

Mới đây, một chủng loại camera đầu tiên vượt qua các yêu cầu kỹ thuật và chính thức đạt chuẩn QCVN 06:2024/BCA và đã được Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an – Bộ Công an tiếp nhận công bố hợp quy. Thiết bị BA-Smartcam-02 là thiết bị đầu tiên được chứng nhận đạt QCVN06:2024/BCA.

bacam02-dat-chuan-qcvn06.png
Chứng nhận đạt QCVN06:2024/BCA được cấp cho thiết bị BA-Smartcam-02.

Theo quy định, kể từ ngày 1/1/2025, toàn bộ xe thuộc diện bắt buộc lắp camera phải sử dụng thiết bị đạt chuẩn QCVN 06:2024/BCA. Với những camera đã lắp đặt trước thời điểm này, đơn vị vận tải cần nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn, như: Vỏ thiết bị bằng kim loại tản nhiệt tốt; có cổng trích xuất dữ liệu video ngay tại xe; có chức năng truyền lại video về máy chủ; đặc biệt phải tích hợp mọi chức năng của thiết bị giám sát hành trình như: có đầu đọc thẻ, có cảnh báo quá tốc độ... Camera xe vận tải đã lắp đặt trước 1/1/2025 cần nâng cấp phần cứng và phần mềm để đáp ứng QCVN 06:2024/BCA của Bộ Công an.

Việc lắp đặt đúng thiết bị đạt chuẩn không chỉ giúp đơn vị vận tải tuân thủ pháp luật mà còn tránh nguy cơ bị xử phạt.

1763354329680.jpg
Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an – Bộ Công an đã tiếp nhận công bố hợp quy về thiết bị camera BA-SMARTCAM-02 phù hợp Quy chuẩn QCVN 06:2024/BCA.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ban hành ngày 26/12/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nêu rõ xe thuộc diện phải lắp camera nhưng không lắp hoặc lắp không đúng quy định sẽ bị xử phạt, bao gồm:
- Đối với chủ xe: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân (Điểm g Khoản 7 Điều 26), đồng thời buộc phải lắp lại thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đúng quy định (Điểm d Khoản 12 Điều 26; Điểm i Khoản 3 Điều 3).
- Đối với lái xe: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Điểm l Khoản 5 Điều 20; Điểm b Khoản 3 Điều 21), với lái xe vận tải hành khách còn bị trừ 02 điểm (Điểm a Khoản 10 Điều 20).

Bảo An
