Cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm, thiếu úy công an nhận tin dữ bố vợ tử nạn trong lũ

TPO - Do điện thoại mất sóng, đại úy Khương không thể liên lạc hướng dẫn gia đình. Sau khi đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, anh nhận tin dữ bố vợ đã tử nạn trong dòng nước lũ.

Ngày 25/11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác của đơn vị vừa đi thăm, động viên gia đình các cán bộ chiến sĩ có thân nhân thiệt mạng trong đợt lũ lịch sử.

Trao hỗ trợ cho gia đình cán bộ, chiến sĩ có người thân mất trong mưa lũ. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Theo đó, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình thiếu tá Lê Văn Sum, Phó Đội trưởng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Trong đợt mưa lũ, mẹ ruột thiếu tá Sum, bà Võ Thị Chiến (SN 1951, trú thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh) đã qua đời.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác Công an TP Hải Phòng đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình đại úy Nguyễn Minh Khương, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Trước đó, khi đang cùng đồng đội hỗ trợ, cứu người dân trong vùng lũ nguy cấp tại xã Sơn Thành, đại úy Khương nhận được tin bố vợ là ông Lê Văn Hải (SN 1968, trú thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân) bị nước lũ bủa vây.

Do điện thoại mất sóng, anh không thể liên lạc hướng dẫn gia đình. Sau khi đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, anh nhận tin dữ bố vợ đã tử nạn trong dòng nước lũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Hải Phòng và Phòng Cảnh sát cơ động đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình đại úy Khương khắc phục hậu quả lũ lụt. Đồng thời, Công an TP Hải Phòng trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình thiếu tá Lê Văn Sum.

Những hành động kịp thời, thiết thực này không chỉ là sự động viên vật chất mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành của lãnh đạo Công an các cấp đối với cán bộ chiến sĩ và gia đình trong lúc mất mát, đồng thời khích lệ toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực, dốc sức giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.