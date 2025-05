Cuốn sách vạch trần bí mật về ông Biden gây tranh cãi

TPO - Cuốn sách phi hư cấu về cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trở thành tâm điểm chú ý, nhất là sau khi căn bệnh ung thư của ông được tiết lộ.

Sự suy tàn của cựu Tổng thống Joe Biden

Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again (tạm dịch là Tội lỗi nguyên thủy: Sự suy tàn của Tổng thống Biden, sự che đậy và lựa chọn thảm khốc khi ông tái tranh cử) phát hành vào ngày 20/5. Cuốn sách mới do Jake Tapper (phóng viên CNN) và Alex Thompson (phóng viên Axios) đồng sáng tác.

Như phản ánh ở tiêu đề, cuốn tiểu sử ghi lại những khó khăn ngày càng gia tăng về sức khỏe của ông Joe Biden trong nhiệm kỳ tại Nhà Trắng (2021-2025). Sách cũng cáo buộc nhóm thân cận cố tình che đậy tình trạng suy yếu của vị lãnh đạo quốc gia sinh năm 1942 vì mục đích chính trị, dẫn đến chiến dịch tái tranh cử đầy tranh cãi.

Căn cứ vào thông tin thu thập được từ việc phỏng vấn hơn 200 nhân vật, bao gồm người làm việc tại Nhà Trắng, thành viên Quốc hội và các nhà tài trợ, Original Sin mô tả ông Biden là tổng thống già cỗi, ích kỷ, xa rời thực tế và vẫn tham vọng quyền lực dù có những lo ngại đáng kể về sức khỏe và chứng suy giảm nhận thức.

Quyết định tái tranh cử của ông Biden, được những người thân cận ủng hộ, bị chỉ trích là hành động lừa dối công chúng, dẫn đến thất bại của đảng Dân chủ và sự trở lại đỉnh cao quyền lực của Donald Trump.

Tapper và Thompson nêu ra các ví dụ về tình trạng đáng báo động của ông Biden như mất mạch suy nghĩ, phải vật lộn để nhớ tên người khác, phát biểu không mạch lạc và gặp khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ thể chất. Các trợ lý đã thảo luận về khả năng cho ông Biden sử dụng xe lăn nếu tái đắc cử.

“Những gì công chúng thấy về khả năng hoạt động của ông ấy thật đáng lo ngại. Những gì diễn ra ở nơi riêng tư còn tệ hơn”, trích nội dung sách.

Theo Original Sin, ông Biden thậm chí không nhận ra George Clooney. Ông chỉ lên tiếng chào tài tử điện ảnh khi được phụ tá nhắc nhở.

Một phụ tá giấu tên cho biết trong sách: “Chúng tôi cố gắng che giấu ông ấy khỏi đội ngũ nhân viên của mình để họ không nhận ra mức độ suy yếu bắt đầu từ năm 2023”.

Màn tranh luận bị áp đảo của ông Biden với đối thủ đảng Cộng hòa, ông Trump, vào ngày 27/6/2024 là thời điểm sự lừa dối bị phơi bày. Ông Biden bám trụ trong hơn 3 tuần trước khi rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Kamala Harris thay thế.

David Plouffe, cố vấn của bà Harris, tuyên bố với tác giả sách việc rút lui muộn màng của ông Biden làm hỏng mọi thứ.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất cuốn sách là tiết lộ về thời điểm chiến dịch tranh cử của bà Harris quyết định loại bỏ ông Biden.

Năm 2024, trong chuyến thăm đồn cứu hỏa Shanksville để tưởng niệm 23 năm vụ tấn công ngày 11/9, ông Biden chụp ảnh cùng hơn chục thanh thiếu niên mặc trang phục ủng hộ ông Trump. Tệ hơn là ông đã đội chiếc mũ đỏ tuyên truyền cho đối thủ.

Theo Tapper và Thompson, bà Harris lúc đó đã hỏi nhóm cố vấn: “Ông ta đang làm gì vậy? Điều này hoàn toàn vô ích và không cần thiết”.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump nắm bắt khoảnh khắc đó để truyền bá rằng ông Biden thực sự ủng hộ tỷ phú sinh năm 1946 và đã quá chán ngán bà Harris.

Chính thời khắc đó, đảng Dân chủ và chiến dịch của bà Harris quyết định ngừng tổ chức bất kỳ sự kiện công khai nào có sự tham gia của Biden trước cuộc bầu cử ngày 5/11/2024.

Hiện tại, Original Sin lọt vào danh sách bán chạy nhất trên Apple Book ở Mỹ và Amazon.

Phản hồi từ ông Biden

Trước khi cuốn sách phát hành, Naomi Biden, con gái lớn của Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden, lên tiếng chỉ trích Tapper và Thompson.

Cô lên án hai tác giả tạo ra câu chuyện chính trị hư cấu, giật gân và thiếu đứng đắn.

“Cuốn sách này là tập hợp những lời dối trá không sáng tạo, không truyền cảm hứng, được viết bởi những nhà báo vô trách nhiệm, chỉ muốn kiếm tiền nhanh chóng”, người đẹp 31 tuổi nhấn mạnh.

Naomi cho rằng cuốn sách dựa trên những nguồn tin ẩn danh, đưa ra những lời tường thuật sai sự thật, nhằm mục đích giải thoát họ khỏi trách nhiệm đối với tình hình tồi tệ của nước Mỹ hiện tại.

Tối 19/5, trên chương trình The Daily Show (Mỹ), người dẫn chương trình Jon Stewart chĩa mũi nhọn về phía CNN. Ông cáo buộc kênh truyền hình quên đi trách nhiệm của báo chí để ưu tiên lợi ích thương mại. Nam MC chỉ ra thay vì đưa tin từ một năm trước, trong nhiệm kỳ của ông Biden, lại in thành sách để bán kiếm tiền.

Đạo diễn 63 tuổi cũng bất bình khi CNN vẫn tiếp tục quảng bá sách sau khi tin tức ông Biden mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt xâm lấn được công bố.

“Thật thú vị khi thấy họ không chỉ tiếp tục quảng bá cuốn sách bất chấp tin tức đáng buồn đó, mà còn coi nó như một lý do để mua cuốn sách này”, ông Stewart châm chọc.

Tương tự, người đồng dẫn chương trình The View Joy Behar chê cười việc Tapper quảng bá cuốn sách mới trên CNN, cũng như việc một kênh truyền hình lớn lại trở thành "nơi rao bán sách".

Trước đó, trong lần xuất hiện trên The View vào đầu tháng 5, ông Biden và vợ, bà Jill, bác bỏ cáo buộc che giấu thông tin sức khỏe. Không trực tiếp đề cập đến Original Sin, họ tuyên bố nhiều cuốn sách viết sai về cựu tổng thống.

"Họ đã sai. Những người viết những cuốn sách đó không ở Nhà Trắng cùng chúng tôi", ông bà Biden nhấn mạnh.