Cuộc sống gia đình công chức sau khi nghỉ hưu non

TPO - Đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết đời sống gia đình công chức được kể dưới góc nhìn nhẹ nhàng, hài hước trong phim giờ vàng "Gia đình trái dấu". Phim thông qua cuộc tinh giản biên chế, sáp nhập bộ máy của cả nước để đưa ra những vấn đề gia đình nhân vật chính.

Gia đình trái dấu của đạo diễn Vũ Trường Khoa xoay quanh gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) - trưởng phòng cấp huyện mất chức, nghỉ hưu "non" sau cuộc sáp nhập, tinh giản biên chế. Đang là trụ cột gia đình, ông Phi bỗng mất hết, không cơ hội thăng tiến, không công việc, không tiền bạc. Không muốn vợ con thất vọng và lo lắng về mình, ông chọn cách giấu kín sự thật. Cuộc sống gia đình ông Phi rắc rối và rơi vào bế tắc vì kinh tế không được như xưa.

NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh đóng vai chính.

Chiều 24/11, nhà sản xuất chia sẻ rõ hơn hậu trường thực hiện phim. Đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết đời sống gia đình công chức được kể dưới góc nhìn nhẹ nhàng, hài hước để bớt đi áp lực nặng nề. Phim thông qua cuộc tinh giản biên chế, sáp nhập bộ máy của cả nước để đưa ra những vấn đề của gia đình ông Phi.

Cuộc hôn nhân của ông Phi và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) không như những mối quan hệ trung niên thường thấy trên phim. Họ được mô tả là yêu nhau kiểu "tuồng chèo", nhí nhảnh, hài hước. Bà Ánh được miêu tả là người lạc quan quá mức, vô tư, vô lo, hồn nhiên. Sự hồn nhiên này được đẩy lên quá so với độ tuổi 45, khiến vai diễn này trở nên "trái dấu" với hình mẫu phụ nữ trung niên thông thường. Kiều Anh phải tìm hiểu những mối tình U50 ngoài đời thường và bàn luận cùng bạn diễn để có chất liệu cho vai diễn.

NSƯT Hoàng Hải vào vai công chức nghỉ hưu "non".

"Bà Ánh 45 tuổi mà chồng vẫn cưng chiều như em bé, vẫn là công chúa của gia đình. Trong phim có nhiều phân đoạn mà tôi đóng với vị thế là người con và chính con gái tôi lại như một người mẹ, che chở cho bà Ánh. Phải thể hiện sự vô tư, trẻ con suốt giai đoạn đầu của bộ phim, điều đó hơi quá so với độ tuổi 45. Ban đầu, tôi cũng lo khán giả ghét nhân vật này", nghệ sĩ Kiều Anh nói.

NSƯT Hoàng Hải lại cho rằng tình yêu không có tuổi. Nam nghệ sĩ thấy kịch bản cuốn hút, có những phân đoạn xúc động đến mức không cần diễn, đem cảm xúc thật vào quay luôn. Anh cũng nhận xét bạn diễn Kiều Anh hoàn toàn hợp vai, "ngoài Kiều Anh thì không ai làm được".

Trong phim, đời sống gia đình công chức được kể dưới góc nhìn nhẹ nhàng, hài hước.

Mâu thuẫn trong Gia đình trái dấu được đẩy lên sau khi ông Phi nghỉ hưu. Mối quan hệ giữa ông Phi và con trai xấu đi, bà Ánh đầu tư nhưng thua lỗ. Bà Ánh phải đi làm bảo mẫu, còn ông Phi chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Đứa con rơi bất ngờ xuất hiện khiến gia đình ông Phi tưởng như đổ vỡ.

Câu chuyện của gia đình ông Phi là hành trình thấu hiểu và chia sẻ giữa người thân. Ông Phi học cách chấp nhận hành trình riêng của các con, từ đó cả gia đình hóa giải những bất hòa. Gia đình trái dấu nối sóng Gió ngang khoảng trời xanh, chiếu từ tháng 12.